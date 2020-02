Politica Regional

Compartir ! tweet





Pedro Haces, con CATEM, actor en la lucha por Morena; amigo y aliado de Ricardo Monreal y Mario Delgado; el Napo relegado, que AMLO lo ha relegado!

Octavio Almada Palafox, en medio del trajín de giras y eventos, se da tiempo para tocar puertas para su municipio y otros mas del sur de Sonora y buscar beneficios

Dónde están los diputados federales de Morena junto a los senadores Arturo Bours y Lily Téllez? Nunca se les ha visto gestionar nada para sus representados

El punto clave y que seguramente ha dejado nerviosos a los liderazgos de Morena y a los sonantes del gabinete, es que el magno y exitoso evento de la CATEM en realidad fue todo para Ricardo Monreal y el visto bueno para el senador Pedro Haces Barba y a su Partido Fuerza Social por México, que pronto dará mucho de que hablar, para bien, por supuesto.

A, por coincidencia, la directiva de ese casi partido informaba dias antes del evento haber cumplido todos los requisitos para su registro, comenzando por las asambleas estatales y la afiliación de casi 300 mil militantes, y acá en el VI Distrito-Cajeme, unos chilangos dizque muy allegados a Pedro Haces provocaron que la Asamblea constitutiva de diciembre no tuviera exito .

Además, este mismo respaldo se lo ha regateado AMLO en público a Napoleón Gómez Urrutia, a quien hasta le quieren quitar la presidencia de la Comisión del Trabajo en el Senado, tampoco le ha dado la bendición pública al partido de Elba Esther Gordillo, pero conociendo las traiciones politicas de esta ambiciosa mujer, hay que tenerla de lejecitos.

A si que ya se imaginarán entonces la alegría de Pedro Haces y Ricardo Monreal por semejante espaldarazo público, claro, esto no quedará sin respuesta, porque en Morena no se caracterizan por aguantarse las ganas de cobrar revanchas, ah, Pedrito Contreras, representantes del Napo en Cajeme, dice que éste estará en Hermosillo la semana próxima.

PONGAN PAJA.- Caray, como dice Hilario Olea, que no vamos volando han de decir en el PRI nacional, porque un último reporte de este partido al INE señala que en los últimos años han perdido el 76% de sus afiliados, pasando de 6.5 millones a reconocer que actualmente solo tienen un padrón de 1.5 millones, con lo que se puede esfumar el famoso voto duro con que contaba el tricolor.

Esto lo están viviendo otros partidos, salvo Morena, claro que tiene para pagar nóminas y a “militantes voluntarios”, pero hay unos que andan por la calle de la Amargura esquina con Suplicio como le pasa al PRD, el cual pasó de cinco millones a 1.2 millones, conociendo la triste historia de este partido provocada por las ambiciosas tribus, lo que estaria por ocurrirle a Morena.

Y donde los focos y alarmas están prendidos es el Movimiento Ciudadano pues cayó por debajo del mínimo de militantes que pide el INE, ya que de tener registrados 466 mil, ahora solo llega a 230 mil, en pocas palabras, esto es la muelte, chico, la muelte, caray, a ver si de esto ya está enterado Ricardo Bours Castelo, quien aspira a la candidatura a Gobernador por este partido.

TODO POR EL TERRUÑO.- El que no pierde raíces de su tierra chica es el hijo predilecto de Huatabampo, Octavio Almada Palafox, quien en medio del trajín de giras y eventos, se da tiempo para tocar puertas para su municipio, y, asi, esta semana gestionó cita para el Alcalde Ramón Díaz Nieblas con el Secretario de Turísmo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Márquez.

Ahi le presentaron el proyecto de un malecón para Huatabampo que sería un verdadero tiro, como también le consiguió al Chavalo espacio para gestionar un centro de alto rendimiento de Box, esto es una prueba de lo que deben hacer los sonorenses de por allá para su patria chica. Bien, sobre todo los diputados federales de Morena, y también los senadores Arturo Bours y Lily Tellez.

En política no hay casualidades y menos si de actos presidenciales hablamos, por eso resulta por demás significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya formado parte del 10º Congreso Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) encabezada por su líder, el senador Pedro Haces Barba.

En la Arena Ciudad de México, frente a 20 mil asistentes, el presidente López Obrador hizo énfasis en que, con la depuración del Infonavit y del sistema de salud para la atención de los trabajadores, se hace una “pinza” con la reforma a la ley laboral que garantiza el derecho de los trabajadores a elegir de manera democrática, con voto libre y secreto, para dar un respaldo absoluto a las organizaciones sindicales.

El solo hecho de estar en el presidium forma parte del discurso del Presidente, de entablar una nueva relación con las centrales obreras, tanto las de reciente creación como las de “viejo cuño”.

Y, asi, se tiene marcado que el 23 de febrero estará con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de Carlos Aceves del Olmo, la tradicional central obrera priista. En esa misma tónica, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, habría recibido al secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán.