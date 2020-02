AMLO SOBRE ANA GUEVARA: SI SE ENCUENTRAN ELEMENTOS SE VA A PROCEDER

Compartir ! tweet





Ciudad de México (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este miércoles 19 de febrero la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, asistirá a la conferencia matutina para explicar cómo va el caso de la auditoría realizada al fideicomiso Fodepar que reveló el desvío de 50.8 millones de pesos.

Esta mañana, López Obrador recibió en mano propia el documento que indica que la titular de la Conade, Ana Guevara, está enterada de las observaciones que hizo el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP y que no fueron solventadas para el 2 de diciembre, fecha máxima para hacerlo.

No obstante, cuando al mandatario se le planteó que tanto Ana Guevara como el titular del OIC, Filiberto Otero Salas, están siendo omisos por no haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), pidió que no se hagan juicios sumarios.

“No tenemos nada que ocultar. No se va a permitir la corrupción. No estoy pintado, no soy un florero. No acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares. No establezco relaciones de complicidad con nadie, pero no podemos condenar a tabla rasa. Hay un procedimiento legal que es el que tenemos que seguir”, declaró.

López Obrador insistió en que no tolerará la corrupción ni la impunidad si se demuestra que Guevara y sus colaboradores forman parte de una red de corrupción para desviar los recursos públicos, tal como lo publicó Proceso en junio pasado y como quedó confirmado con la auditoría que, además, reveló que el dinero fue comprobado con facturas falsas o alteradas.

“No voy a sudar calenturas ajenas. No le voy a dar el gusto al conservadurismo, que son muy corruptos y quisieran poder gritar a los cuatro vientos ‘todos son iguales’. Eso era lo que sostenían antes. Ya cuando se caía el modelo neoliberal, el régimen de corrupción, hubo una campaña para decir que todos son iguales para que la gente no votara ni decidiera a favor del cambio, pero no nos metan a todos en el mismo costal”, añadió.

“Que revisen este asunto y nos presenten un informe aquí sobre este tema. No podría yo actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente. Ella (Sandoval) nos va a decir en qué estado se encuentra la investigación y si se encuentran elementos suficientes se va a proceder a presentar la denuncia en la Fiscalía General”, sostuvo el Presidente.