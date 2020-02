Marea Brava

Compartir ! tweet





HAY UN DESFALCO POR 10 MILLONES DE PESOS, en La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui. Este descubrimiento lo hizo el nuevo Secretario General (espurio) Joaquín Galaz, quien asegura tener un contacto al interior del Gobierno y del Congreso del Estado, quien le informó que esta agrupación, factura 160 mil pesos mensuales, los cuales, supuestamente son como apoyo para ayuda de los comunicadores.

PROTECCION CIVIL E, INSPECCION Y VIGILANCIA, se preparan para clausurar los comercios que protege el INCONGRUENTE DE Rosendo Arráyales……- ¡qué incongruente eres!, La incongruencia es aquello que dices o haces, y que carece de sentido. Pues se caerá la cortina de humo que has fabricado desde hace mucho tiempo ante la opinión pública, con quienes te haces comparar con EL MESIAS.

Eduardo Flores

HAY UN DESFALCO POR 10 MILLONES DE PESOS, en La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui. Este descubrimiento lo hizo el nuevo Secretario General (espurio) Joaquín Galaz, quien asegura tener un contacto al interior del Gobierno y del Congreso del Estado, quien le informó que esta agrupación, factura 160 mil pesos mensuales, los cuales, supuestamente son como apoyo para ayuda de los comunicadores. Lo curioso de todo, es que se me acusa de ser quien desfalcó al gremio periodístico, por lo tanto, la mesa directiva (espurio) que encabeza como presidente, el Locutor, Francisco Pérez Díaz, Joaquín Galaz como secretario General, y como Tesorero, Jesús Antonio Tobie y los asesores Alejandro Robles Ruiz, Sergio Anaya y Aureliano Rincón, deberán comparecer para aclarar este supuesto ante las autoridades competentes para ayuda en el esclarecimiento del caso…- De resultar falsa su acusación contra mi persona, la contrademanda ya va encaminada…- CAIGA QUIEN CAIGA…….-

EL DESTAPE DE SIRI SALIDO, ES FALSO. Para empezar, Ramón Flores, no tiene facultad para andar destapando candidatos a la alcaldía de Cajeme, por el Partido del Trabajo…- Por otra parte, Ramón Flores, es solamente un mandadero más de la senadora Ana Gabriela Guevara, en Cajeme…- En una palabra, esta persona, no tiene facultad alguna, para andar realizando reuniones de trabajo en promoción política por este municipio. La Regidora Petista, Guadalupe Ochoa, ostenta el cargo de Comisionada Municipal del Partido del Trabajo en este municipio, y por lo tanto, seria ella, quien podría destapar candidato de su preferencia, en acuerdo con la Comisionada Política Nacional Senadora Ana Gabriela Guevara y con la Comisionada del Comité Ejecutivo estatal, para en común acuerdo, realizar los destapes necesarios de los posibles candidatos que podrían participar en el próximo proceso electoral que se avecina…-

NO SON TIEMPOS, dijo la regidora Ochoa, porque primero, tenemos que responderle con trabajo a la ciudadanía cajemense. La calentura de Ramón Flores, está fuera de lógica y fuera de sus facultades, porque no tiene autoridad alguna este mandadero de Gabriela Guevara…- LO BUENO que el Boxeador no lo tomó en serio, pues entiende que en el organigrama del Partido del Trabajo, no aparece Ramón Flores con ningún nombramiento, pues se sabe que busca crecer al amparo de las sombras de la Comisionada Política Nacional…- ¿Qué ira a decir, cuando sea requerido por sus superiores para que responda por esta violación de los estatutos del Partido del Trabajo?…- Tiene que entender que el INE, lo está vigilando a todos, para aplicarles las sanciones correspondientes si se adelantan a los tiempos electorales. La multa podría ser millonaria, de darse una investigación de fondo contra el partido, lo cual, sería desastroso para el posicionamiento de la Senadora Ana Gabriela Guevara, con el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, quien ya la trae atravesada por errores que ha cometido, desde el inicio de su administración, y lo de Ramón, sería la gota que derramo el vaso…….………..-

Por cierto, hoy se reúnen los fuertes del PT del estado, para tomar decisiones que con lleven a dar una solución sobre la propaganda publica que anda realizando (el mandadero) Ramón Flores a través de entrevistas que anda ofreciendo a los medios de comunicación…- No sabe por dónde le va a llegar el golpe a Ramón, pues, haber destapado al Siri Salido y haber registrado a Javier Romero Mendoza, como nuevo militante del partido del Trabajo, le traerán consecuencias fatales para su carrera política, y hasta el nombramiento de MANDADERO puede perder por SOBERBIO. En una palabra, estas dos acciones que hizo Ramón Flores, no tienen validez alguna ante la opinión pública, mucho menos entre la militancia del PT…- O SEA, TODO FUE UN VIL FRAUDE…………- PROTECCION CIVIL E, INSPECCION Y VIGILANCIA, se preparan para clausurar los comercios que protege el INCONGRUENTE DE Rosendo Arráyales……- ¡qué incongruente eres!, La incongruencia es aquello que dices o haces, y que carece de sentido. Pues se caerá la cortina de humo que has fabricado desde hace mucho tiempo ante la opinión pública, con quienes te haces comparar con EL MESIAS, pero la verdad está a punto de salir, a ver si no dicen que les pague a ambas dependencias para que clausuren a tus protegidos, pero, la verdad tú la sabes y esa, es que todos estos comercios, deben regularizar su situación comercial ante Inspección y Vigilancia y Protección Civil, o, de lo contrario, su cierre será inminente….- Te voy a recordar esto. En la Administración de Faustino Félix Chávez, fuiste un luchador social de éxito, hiciste lo que otros nunca pudieron lograr, la donación de los VALES DE GASOLINA A CRUZ ROJA Y LA SSPM. Ahora que eres regidor tú, no quieres aportar esa gasolina para estas dos nobles instituciones. Por ello, te digo que eres un incongruente. Entre los sinónimos que se pueden emplear entorno a tu actuación artística son: incoherencia, contradictorio, absurdo, entre otros calificativos, los cuales no redacto, porque nada podre lograr con ello, pues, tu verdadera identidad es otra y no la que ofreces ante la opinión pública y redes sociales…- EN UNA PALABRA TIENES ENGAÑADA A LA GENTE y, a Rodrigo Bours Castelo…- POR OTRA PARTE, LA DEMANDA CONTRA ESTE FACINEROSO Y SU PANDILLA, ya fue interpuesta ante las autoridades correspondientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y la Fiscalía General de la Republica por las regidoras de cabildo municipal. Esta investigación ya tiene una carpeta de averiguación contra los presuntos culpables que difaman y ofenden con videos y escritos por redes sociales de Facebook a una regidoras, por amigos muy cercanos al regidor Arráyales Terán. Todos deberán comparecer ante agentes ministeriales que los requieran para defenderse con alegatos contundentes que avalen su inocencia. De lo contrario, los presuntos, podrían pasar una buena temporada tras las rejas, por no saber manejar las redes sociales de una manera más responsable, ya que hoy en día, la evidencia esta lista para fincar una responsabilidad por la vía penal y vía civil….- !!Aguas!!, NO SE DUERMAN……………….- DE IGUAL FORMA, ESCUCHE QUE RODRIGO BOURS CASTELO, anda preparando su documentación para presentar su registro como militante al partido MORENA…- Con esto, queda demostrado que el “Güerito” vuelve a la carga para lograr la silla presidencial de Cajeme. Lo confirme personalmente, porque lo encontré platicando con un nutrido grupo de regidores de MORENA en una charla muy amena, solicitándome el regidor Juan Cota, que le tomara una foto con Bours Castelo, porque será parte del nuevo modelo de gobierno que trae para todos los mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador…- SI NO PUEDES CON EL ENEMIGO, UNETE A EL……….-Ya la hiciste Rodrigo. Ahora, tienes que armar el equipo que te ayudará a enderezar al JOROBADO que la cuarta transformación, no puede enderezar…-SUERTE CON TU RETO.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71