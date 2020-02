Tras un proceso transparente que privilegió el mérito y la lealtad, inician funciones los 35 representantes del IMSS en los estados

Compartir ! tweet





* El director general Zoé Robledo dijo que se realizará una evaluación permanente en temas como atención médica y recaudación, a fin de apoyar en la mejora continua de los indicadores.

* Los nuevos titulares del Seguro Social en las entidades llegaron a estos cargos de alta dirección por mérito y lealtad institucional, sin ataduras ni compromisos políticos.

* Informó que la Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo la demolición del HGR 25 Zaragoza.

Tras un proceso de selección novedoso, robusto y transparente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya cuenta con las y los 35 titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD), quienes entraron en funciones a partir del 15 de febrero para hacerse cargo de los servicios médicos y de seguridad social que brinda el IMSS en el país, señaló el director general, Zoé Robledo.

Durante la presentación del “Pulso de la Salud”, en el marco de la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS informó que habrá procedimientos de evaluación permanente de las y los titulares en temas como atención médica, recaudación, prestaciones y seguros, a fin de apoyar en la mejora continua de los indicadores y poder corregir cuando sea preciso.

“Si vemos que alguien no funciona o tiene algún problema, se inicia un cambio, porque también es parte del proceso; todos los que participaron, 174 personas que hicieron el examen, nos dio una reserva de cerca del 15 por ciento justamente para hacer sustituciones, si son necesarias”, precisó.

Recordó que con el Primer Concurso de Oposición en la historia del IMSS se obtuvo una puntuación final con las mujeres y hombres con mejor calificación para ocupar la titularidad de las Oficinas de Representación, en donde se privilegió la paridad de género.

De esta manera, resultaron electos 17 mujeres y 18 hombres. De éstos, 29 son personal médico; y seis de enfermería; 16 de ellos son jubilados y regresaron a la Institución a aportar su experiencia y liderazgo; mediante un proceso de insaculación, fue sorteado la entidad en que cada titular ejercería su cargo.

“Estamos seguros que con el conocimiento que tienen de la institución, de los programas y la lealtad que manifiestan al decir, dejo mi casa que está en Guadalajara y ahora me voy a Villahermosa, es porque están realmente comprometidos con esta transformación”, subrayó.

Durante la conferencia matutina se destacó la buena organización en la convocatoria para seleccionar al grupo de mujeres y hombres que se convirtieron en los nuevos representantes del Seguro Social en los estados, y que llegaron a estos cargos de alta dirección por mérito y lealtad institucional, sin ataduras ni compromisos políticos.

En los siguientes días iniciará el proceso de demolición del HGR 25 de Zaragoza

Respecto a la situación del Hospital General Regional (HGR) No. 25 “Zaragoza” de la Ciudad de México, el director general del IMSS indicó que tras el sismo de septiembre de 2017 y diversas complicaciones en la licitación para demoler el inmueble, se pidió el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que los ingenieros militares lleven a cabo este proceso.

Zoé Robledo informó que ya se realizó el depósito para la demolición y en los siguientes días se dará inicio a los trabajos. Con el Ejército, dijo, tenemos dos garantías: una, que los tiempos que se establecieron en el contrato son los que se van a cumplir, ahí no tenemos duda alguna.

“La otra es que en una demolición hay procesos complicados, sobre todo en un lugar altamente poblado, que va a generar ruido, movimiento de material, y tenemos que hacer un trabajo con la comunidad, porque exigen ya la sustitución del hospital. Va a ser un proceso en el que si bien vamos a cumplir los tiempos, tendrá momentos difíciles, pero estamos haciendo un trabajo social, de diálogo, y que además el Ejército tiene esa enorme sensibilidad para hacerlo”, enfatizó.