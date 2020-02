Politica Regional

Compartir ! tweet





Ana Gabriela Guevara es una mujer honesta, tesonera, de carácter fuerte, y en cuanto a su candidatura a la gubernatura en el 2021, todo dependerá de lo que diga AMLO

Es obvio que este no fue un trabajo de investigación de Proceso, sino toda una filtración, obvio, el principal sospechoso-beneficiario seria Alfonso Durazo Montaño

En asuntos mejores, con el fin de recuperar recursos que ascienden a mas de $125 millones, el alcalde Sergio Mariscal sostuvo una reunión con el Secretario Raul Navarro

«Hay que exigir a la Federación que voltee a Cajeme»; dejó con cero pesos a Cajeme, este 2020 será igual o peor, advirtio el Diputado Local Armando Alacalá Alcaraz

DURO Y A LA CABEZA.- De acuerdo con los colegas columnistas la posible precandidatura de Ana Gabriela Guevara a la gubernatura podría naufragar ante los misiles y torpedos de todos calibres con que la están bombardeando, pero, de dónde vienen los misiles contra la gacela de oro?

Lo último y fue directo a la línea de flotación es a través de un reportaje de Proceso (¿? Hummm) en donde la acusan de crear una red de corrupción en la Conade, en donde ya le descubrieron supuestamente documentos falsos o alterados, además de que han usado empresas fantasmas o reales pero piratas.

Pero, si eso es cierto, a dónde han desviado millones de pesos, justificados con lo organización de eventos y compra de material deportivo. lo más grave sostiene la revista, que Ana Gabriela conoce del asunto desde septiembre y todavía no presenta una denuncia por desfalco contra sus colaboradores metidos en el ajo.

Es obvio que este no fue un trabajo de investigación de la revista, sino toda una filtración, y seguramente forma parte de una campaña bien documentada, porque hasta el momento no se han presentado desmentidos, obvio, el principal sospechoso seria Alfonso Durazo Montaño, o Javier Lamarque Cano?.

El riesgo para Ana Gabriela es subir de nivel, ahora que el propio presidente López Obrador dio luz verde en la mañanera para que se le investigue, aunque seguramente saldrá limpia, pues hasta donde se sabe, la nogalense es una mujer honesta, tesonera, de carácter fuerte, y en cuanto a su candidatura a la gubernatura en el 2021 dependerá de lo que diga AMLO.

Como directora de Conade está obligada a responder rápido, porque un despido la puede hacer que salga por la puerta de atrás y con ello termina su proyecto electoral en Sonora, solo le quedaría aferrarse a su cargo en el Partido del Trabajo, pero ahí también se puede acabar, sobre todo que en Sonora no cuenta con muchos aliados de su propio partido, los poquitos que tiene no sirven para nada.

Un panorama por demás complicado para Ana Gabriela, y lo peor del caso es que de acuerdo a la investigación periodística esto apenas comienza.

En asuntos mejores, con el fin de recuperar recursos que ascienden a mas de 125 millones de pesos para inversión en obras de infraestructura urbana y social, mismos que que han sido postergados del ejercicio fiscal 2019, el alcalde Sergio Mariscal Alvarado, sostuvo una reunión con el Secretario de Hacienda Estatal, Raul Navarro Gallegos, con el fin de requerir que se apliquen los recursos rezagados.

Ante el funcionario estatal, el municipe puntualizó que para Cajeme existe un rezago por parte del Estado de 120 millones de pesos destinados para la ejecucion de 21 obras de infraestructura urbana, asi como de 5 millones 600 mil pesos para 19 obras sociales del Consejo de Concertación de la Obra Publica (CECOP), partidas correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Ademas, Mariscal planteó la liberación de recursos pendientes del convenio 2019 con CEDEMUN por el orden de 1 millon 486 mil pesos derivados del Fondo Legislativo, los cuales permitirán concluir con los proyecto sociales de prioridad definidos en dicho acuerdo.

En el mismo tema de pesos y centavos, el diputado local dijo ayer mismo que «hay que exigir a la Federación que voltee a Cajeme», dejando el Gobierno Federal con cero pesos de recursos a Cajeme y a la mayoria de los municipios sonorenses, y para este 2020 será igual o peor, advirtio el Diputado Local Armando Alacalá Alcaraz, quien dijo verdades de a peso.

Ya de nuestra parte, quisiera uno y el resto de la ciudadania de Cajeme y del resto de los municipios sonorenses, que lo mismo que dijo Alcalá Alcaraz lo replicaran los diputados locales de la farsa politica-electoral denominada «Juntos Haremos Historia», lo mismo los diputados federales y los senadores Arturo Bours y Lily Téllez, como tambien los regidores de esa pésima marca politica que nada ha hecho por Sonora.