Politica Regional

Asiste AMLO a primer evento sindical en lo que va de su gobierno, y lo hace en el 10 Congreso General Ordinario de la CATEM, de su amigo, el senador Pedro Haces Barba. Gran espaldarazo!

Y el 23 de febrero estará en un evento de la CTM con su dirigente máximo, el también senador Carlos Aceves del Olmo; tejiendo fino la 4T con las grandes centrales obreras del país

Mostrando civilidad política, Pedro Haces invitó a su evento de ayer a su amiga la senadora y excandidata presidencial panista, Josefina Vázquez, llamando mucho la atención su presencia

El Dr. Edgar Jesús Zitle García asumió el cargo como delegado del IMSS en Sonora, destacando la importancia de transformación que se lleva a cabo en el Instituto

Pues si, como ya estaba previsto, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer lunes los trabajos del 10 Congreso Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la Arena de la capital del país

Se trató de la primera ve que el titular del ejecutivo federal asistió a una asamblea sindica en lo que va de su gobierno, destacaban ayer diversos medios nacionales en línea como El Universal, Reforma y Excélsior, lo que refrenda el espaldarazo de AMLO a su amigo Pedro Haces Barba.

El mandatario fue acompañado en ese evento por la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde; el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; su amigo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes; el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta.

También la presencia –y muy significativa–, de su amiga, la senadora y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota; la también senadora –por el PRI–, Nubia Mayorga; Carlos Martínez, director del Infonavit; el empresario Carlos Peralta, del Grupo IUSA; Carlos Romero, Procurador Fiscal.

Ahí también como invitados especiales de Pedro Haces, el ex senador Armando Ríos Piter; la ex conductora de televisión, Laura Bozzo; el hijo del Santo –luchador de grandes peleas–; también la conductora Yolanda Andrade; también muy significativa la presencia del obispo Onésimo Cepeda; el empresario Rafael Herrera, entre otros muchos.

Por cierto, por causas de fuerza mayor, nuestro jefe y amigo Catarino Villegas Alvarado, no pudo ir a la capital del país para estar presente en tan importante evento, quedando pendiente una visita del también dirigente pesquero a su gran amigo Pedro para fines del mes en curso, amistad que continuó al paso de los años tras el gran trabajo que realizara Pedro Haces aquí en Sonora como delegado de Pesca.

Regresando con el Presidente, éste anunció ayer mismo que este 23 de febrero estará en la CTM con su dirigente nacional, el senador Carlos Aceves del Olmo, ah, ayer mismo, el jefe de la oficina de la Presidencia, Romo, recibió en sus oficinas al ex dirigente nacional del SNTE, Rafael Hernández Ochoa, así que los de la 4T se están moviendo muy fuerte con las principales figuras del sindicalismo.

Continuando con temas relacionados con la clase trabajadora, el doctor Edgar Jesús Zitle García asumió el cargo como delegado estatal del IMSS en Sonora. Zitle destacó la importancia de transformación que se lleva a cabo en el Instituto y que tal como el Director General ha instruido enfocará su trabajo en mejorar la atención a la derechohabiencia.

Ante integrantes del Consejo Consultivo Delegacional, Cuerpo de Gobierno Delegacional y la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección XIII, en representación del director General, Zoé Robledi, el Doctor Víctor Hugo Borja Aburto exhortó al nuevo funcionario a trabajar en metas concretas que permitan generar beneficios a los derechohabientes.

«Lo exhortamos a cumplir con las atribuciones y obligaciones que a dicho cargo le corresponden, con base en los principios de honradez, eficiencia y servicio que rigen a nuestra institución”, destacó. Subrayó que esta designación es resultado de una nueva política pública, transparente, que reconoce el mérito y capacidad de la clase trabajadora del IMSS.

Borja Aburto destacó que la transformación del sistema de salud, combatir rezagos y vicios, y dar atención oportuna y de calidad es el reto que tiene la institución y el compromiso con el país.

Por su parte, Zitle García resaltó que hoy tiene el gran honor de ser parte de la primera generación de titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del Seguro Social, lo cual le permitirá tener la oportunidad de trabajar en la transformación de esta.