¡En Bácum acusan a Aboyte de querer sorprender fingiendo inocencia, queriendo volver a la alcaldía, es un «VAGAZO» afirman bacumenses!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- En recorrido por el municipio de Bácum Sonora para palpar y sondear haber que opinaba la ciudadanía respecto a la repentina sorpresa que esta dando el ex alcalde del municipio con querer volver por sus fueros como presidente municipal, la verdad sin quitarle ni ponerle los habitantes de Bácum no quieren ya mas problemas.

Hemos sufrido mucho por todo, mejor la dejamos así estamos contentos con los trabajos que esta realizando la alcaldesa Benita Aldama, ademas Aboyte ya tuvo su tiempo y no lo aprovecho, se metio en problemas legales en EEUU siendo presidente municipal pidio una licencia de 90 días como alcalde para haber si en ese tiempo arreglaba sus problema en Estados Unidos y nunca regreso, se le termino la licencia de 90 días y jamas supimos ya nada de él cuando estaba en la cárcel de EEUU.

No lo dejaron salir hasta que cumplió su condena de 15 meses y pues Bácum no podía estar sin presidente municipal y el congreso del estado de Sonora en uso de sus facultades nombro a la maestra Benita Aldama y ahora que ya salio de la cárcel este señor Aboyte ahora muy fresquesito y muy mal asesorado quiere otra vez ser alcalde, si no es de su propiedad el ayuntamiento, sabemos que se amparo pero la justicia federal es AMLO y la verdad la vemos muy difícil que se le conceda el amparo definitivo.

Pero de que es un «VAGAZO» es un «VAGAZO», no cabe duda y ahí están las pruebas, quiere volver Aboyte a la presidencia municpal de Bácum, algo totalmente difícil, ademas la gente esta muy contenta con la maestra Benita buena administradora, buena gente, honesta y trabajadora ademas la quieren los bacumenses, y si no al tiempo amigos lectores.