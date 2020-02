Politica Regional

Compartir ! tweet





* Alcaldes del sur de Sonora exigen recursos estatales y federales; enviarán un comunicado conjunto a los gobiernos del Estado y el Federal para que les otorguen los recursos necesarios

* Sin grandes sorpresas, gritos o sombrerazos, se realizó ayer la sesión extraordinaria del Cabildo de Cajeme, desde la 1pm hasta casi las 2:30; no se presentaron los conocidos agitadores

* Se apropia Alba Luz Borbón –presunta vende movimientos sociales–, de la desesperación de familias invasoras de casas de Urbi Villa del Real; pronta le exhibirán todos sus agandalles!

Alcaldes del sur de Sonora enviarán un comunicado conjunto a los gobiernos del Estado y el Federal para que les otorguen los recursos necesarios que requieren con el fin de realizar obras urgentes de infraestructura urbana.

Empero, el alcalde Sergio Pablo Mariscal anunció antier que se aplicarán 150 millones de pesos para rehabilitar las principales ruas con asfalto, ello con recursos propios, trabajándose arduamente hasta el momento con varias brigadas .

Los recursos pendientes para Cajeme ascienden a 100 millones de pesos, mientras que para el resto de las localidades la suma es de aproximadamente 200 millones de pesos para obra pública, si, todo ello por el injusto recorte de recursos de la famosa 4T al gobierno de Sonora a todos los municipios de nuestra misma entidad.

En el caso de las obras sociales de CECOP, aún hay presupuesto de 2019 pendiente por aplicar en los municipios del sur, recursos que deben ser entregados por Hacienda estatal al Consejo de Concertación para la Obra Pública y que esta dependencia los haga llegar a los ayuntamientos.

«Necesitamos recursos para poder realizar obras de infraestructura y programas de acción social, sin embargo, se nos han limitado y hemos tenido que pedirle a secretarías federales y estatales, recursos que le corresponden por derecho a nuestros municipios», expresó Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Los alcaldes manifestaron que se requiere regularizar el servicio médico por parte del ISSSTESON, recibir mayores participaciones por recaudación del impuesto predial y ejidal; así como la resolución de problemas derivados del ISR.

En lo referente a presupuesto para contar con mejor seguridad pública, los munícipes acordaron solicitar mayor presupuesto federal y que se incluyan en el programa FORTASEG a los municipios con menos de 100 mil habitantes.

En la reunión realizada en el municipio de Benito Juárez, estuvo presente el delegado de Gobernación, Marco Antonio Gallardo, quien se comprometió a ser un aliado estratégico con los Presidentes Municipales para que al sur del Estado le vaya bien.

Los alcaldes participantes fueron Flora Lina Mungarro Garibay Alcaldesa de Benito Juárez; Sara Valle Dessens de Guaymas; Rosario Quintero Borbón, de Navojoa; Patricia Zulema Magallanes Lugo, de San Ignacio Río Muerto; Leonardo Flores García, de Quiriego.

También la presencia del alcalde Jesús Tadeo Mendvil Valenzuela de Etchojoa, así como representantes de los Presidentes Municipales de Empalme, Álamos y Rosario Tesopaco, y si las cabeceras están de mírame y no me tientes, imaginase como estarán las comisarías y delegaciones.

En mas de Cajeme, sin grandes sorpresas, gritos o sombrerazos, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Cabildo de Cajeme ayer tarde, desde la una hasta casi las 2:30, encabezada por el alcalde Sergio Pablo Mariscal y su brazo derecho, el Secretario del Ayuntamiento, Juan Saúl Benítez Maldonado.

Básicamente se trato de la revisión, aprobación o rechazo en su contra, de los estados financieros del Oomapas, la Central Camionera y el Rastro Municipal, y salvo señalamientos sin base ni sustento de los regidores Rosendo Arrayales, Rodrigo Bours Castelo y Rafael Delgadillo, por amplia mayoría de informes financieros.

Ahí mismo, y ante la solicitud y aprobación mayoritaria de los regidores, hicieron uso de la palabra, el director del Oomapas, Roberto y el de la Central de Autobuses, José Omar Serna, quien explicaron detalladamente lo que venia en sus respectivos informes financieros, presentando Arrayales una supuesta factura del “Obregón sin Censura” que no fue pagada.

En esta ocasión no se hicieron presentes los irrespetuosos y majaderos Pedro Romero, Miguel Valdez y Alba Luz Borbón, esta ultima muy conocida por vender movimientos sociales, ah, por cierto, aprovechándose de la buena fe de nuestro amigo, el brillante periodista sonorense y de corte nacional, Luis Alberto “tatahuilo” Medina, le hizo una invitación al fraccionamiento Urbi Villa del Real donde están lo invasores de vivienda, en casa de su hermana, la famosa Panchita.

La hermana del “tatahuilo” haciendo una buen buena labor social en pro de sus vecinos como, es su casa y la casa de su hijo, pero no contaba con la astucia de Alba Luz quien no solamente se metió hasta la cocina, nos informan que por cierto en días reciente sostuvo una reunión con vecinos.

Llevando la dizque líder social un abogado de nombre “N”, quienes le solicitaron, presuntamente, a los vecinos, de entrada, una cuota de quinientos pesos y para la entrega de las escrituras otros 25,000 pesos, obvio, habrá quienes caigan en el garlito, en tanto que la inmobiliaria “ILT” ha venido ofreciendo todo tipo de facilidades a las familias que deseen quedarse con sus casas.

Pero, bueno mas detalles al resto vendrán en un próximo reportaje sobre este procedes de Alba Luz de quien ya es muy conocida su trabajo como presunta vendedora de movimientos y centavera sorprende incautos, sabiéndose presuntamente que pesan sobre ella diversos procesos judiciales, como es el caso de la caseta de cobro de Esperanza, siendo apoyada por poderosa familia de Cajeme.