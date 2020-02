¡En Sonora la gobernadora «Se pone el huarache antes de espinarse», se que vienen tiempos difíciles pero se defenderme, ¿Teme acaso que le pudiera pasar lo que a Padrés?, al termino de su sexenio!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora varios funcionarios de gobierno que no vamos a decir nombres para proteger su persona, andan muy acalambrados, preocupados y temerosos de lo que pueda pasar al termino del sexenio de su todavía jefa Claudia Pavlovich Arellano, pues las ultimas declaraciones publicas que acaba de hacer la gobernadora donde con el rostro cabizbajo y con cara de preocupación afirmo lo siguiente: «SE QUE VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES, PERO SE DEFENDERME».

Y esas declaraciones traen muy pero muy preocupados a muchos de sus funcionarios incluso de primer nivel, nos platicaba uno de ellos que están viendo que la situación se pudiera tornar muy grave para varios todavía funcionarios del gobierno del estado de Sonora, pues se sabe de muy buenas fuentes cercanas a la presidencia de la república la orden es investigar a fondo todo lo que sea en el gobierno de Sonora y llegar hasta las ultimas consecuencias como por ejemplo «LA OPERACIÓN ZAFIRO», LA ESTAFA MAESTRA» entre otras muchísimas cosas mas, que según los que saben mas de esto en palacio nacional ya se están frotando las manos para los próximos meses actuar y vienen con todo.

Muchos hasta se atreven a decir sin tapujos que sin duda ya se pudiera estar cocinando otro caso similar a la entrega del sexenio en el 2021 como lo que le paso al exgobernador Padrés, dicen en México que sobran elementos mismos que legalmente usara la FGR, así como políticamente los podría usar Alfonso Durazo para su campaña política y así ganar mas fácilmente la gubernatura de Sonora en el 2021.

Y es que la gran verdad así es la política, Claudia también uso el mismo sistema para ganarle a Padrés y después meterlo a la cárcel y así dicen que Alfonso Durazo se vendrá a Sonora en Noviembre del presente año para documentarse muy bien, aun mas de lo que ya tienen y así poder configurar su campaña política con pelos y señales, pues la gran verdad no es por jorobar en contra de la gobernadora ni querer hacerle ruido político, pero ella sabe y presiente de que la 4ta. Transformación se la puede llevar entre las patas, y sin apoyos políticos de sus padrinos ya que ellos no quieren la harina solo quieren el costal.

El asunto es que las tristes y confundidas declaraciones de la gobernadora llevan un gran mensaje, ¿O se esta poniendo el huarache antes de espinarse o sabe algo?, lo que si también para variar en México al parecer esas declaraciones de la gobernadora las tomaron como un mensaje y como un reto de que se sabe defender muy bien, ¿Pero ante quien se preguntan en México?, aguas si lo tomo AMLO y Durazo como un reto entonces si tienen mucha razón los funcionarios de Claudia, por eso en todo lo que resta del sexenio andarán con pie de plomo porque la voladora pudiera llegar muy dura a Sonora después del 2021.

Y que quede muy claro esta información nos la filtraron así, sin quitarle ni ponerle y mucho menos hacerle grilla a la «gober», pues lo único que le podemos desear es mucha suerte, y si no al tiempo amigos lectores.