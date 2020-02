Detienen a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en Málaga, España

Compartir ! tweet





Policía Nacional Española, adscrita a Interpol, detuvo este martes en Málaga a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, informó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que la captura se realizó derivado del trabajo conjunto con autoridades de España.

De está, la FGR indicó que iniciará los trámites para la extradición a México de Lozoya Austin, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lozoya, quien fue director de Pemex de 2012 a 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, había recibido esta sanción en mayo de 2019 por «dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos».

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Gertz Manero señaló que en este momento queda sujeto a proceso de extradición.

“En estos momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto a proceso de extradición y vamos a empezar el proceso legal. La detención de él es con fines de extradición y ahora vamos a comenzar el litigio para específicamente traerlo a México”, comentó Gertz Manero.

Al respecto, el abogado del exfuncionario, Javier Coello Trejo, dijo que el gobierno mexicano prepara proceso de extradición, y que la noticia le cayó como balde de agua fría y va a empezar el litigio de defensa.

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como autor material del lavado de dinero de los mega sobornos que, supuestamente, operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, el ex director de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll señaló que el ex director de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra.

Por ello, la FGR consideró que Lozoya es autor material de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de los sobornos que dio Odebrecht para posicionarse como principal contratista del gobierno de Peña Nieto.

Esto, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó las transferencias bancarias que las empresas ligadas al ex director de Pemex realizaron a diversas empresas y operaciones de compraventa vinculadas a su madre y hermana, Gilda Margarita Austin y Solis y Gilda Lozoya, respectivamente; su esposa, Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Estas últimas fueron señaladas como cómplices de Emilio Lozoya en el delito de lavado de dinero, a quien se le acusó también de cohecho, y los cinco fueron imputados como coautores materiales de asociación delictuosa.

Según la orden de aprehensión, Emilio Lozoya conocía la organización Odebrecht S.A y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar los intereses de la firma brasileña.

De 2010 a 2014, “Constructora Norberto Odebrecht” fue utilizada para pagar 10.5 millones de dólares pactados por Meneses Weyll con Lozoya por los negocios que buscaba realizar en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental y en los que había oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores hídrico, energético y de transporte.

Para ello, indicó la FGR, el ex director de Pemex supuestamente recomendó a Meneses aliarse con empresarios mexicanos para fortalecer su posición en el mercado, tales como Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco y accionista de “Petrochem México”; Juan Carlos Tapia, accionista de “Construcciones Industriales Tapia” con presencia e influencia política en Hidalgo y Felipe Ruiz e hijo, dueños de “Constructora Ruso” en Veracruz.

“Entre 2009 y 2012, él (Emilio Lozoya) fue un consultor para estructurar sus programas y le presentó a empresarios importantes que tenían presencia en los estados de la federación; la asociación de esos empresarios produjo que la empresa Odebrecht ganara contratos”, afirmó la FGR.

Para cuando Emilio Lozoya asumió al cargo de director de Pemex, afirmó la FGR, se reunió con Meneses Weyll quien le expresó su interés de tener contratos con la petrolera para lo cual prometió pagarle seis millones de dólares a cambio de resultar ganador en la licitación de los trabajos de la refinería de Tula, Hidalgo.

“Yo tomé la iniciativa de reconocer el apoyo de Emilio indicándole que, ganando ese contrato, yo podría reconocer el pago de seis millones de dólares de los cuales dos millones que yo estaba… yo tomé la iniciativa para caracterizar el compromiso y cuatro millones que estarían condicionados a que tuviéramos éxito en la contratación”, declaró Meneses Weyll ante la Fiscalía General de Brasil.

“Al contratar el proyecto que estoy caracterizando como contrato Tula 1, nosotros cumplimos con lo que habíamos acordado y, a partir de que nos proporcionó las cuentas bancarias, yo tengo las cuentas, y a través del área de operaciones estructuradas, tenemos las transferencias”.

Según la FGR la constructora se posicionó en Veracruz y Tamaulipas mediante el financiamiento de las campañas electorales de Javier Duarte de Ochoa y el fallecido candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú.

A sugerencia de Lozoya, en Veracruz la empresa se acercó con Felipe Ruiz y su hijo del mismo nombre, dueños de la “Constructora Ruso”; a quienes Luis Alberto Meneses, hizo del conocimiento su intención de asociarse con empresarios locales en el estado y obtener negocios; cabe resaltar que, en julio de 2010, habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa.

“Constructora Norberto Odebrecht , con la finalidad de obtener un buen posicionamiento, en el futuro gobierno para la adjudicación de contratos, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa, la cantidad de 500 mil dólares americanos; pago autorizado por Luis Antonio Mameri, líder empresarial para América Latina de Odebrecht”, detalló la FGR.

“Como consecuencia de dichos pagos a mediados del año 2013, el gobierno de Veracruz, le adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, el proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”.

En Tamaulipas Meneses Weyll se asoció con Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario de dicho estado y accionista de “Petrochem México”, quien pertenecía a un grupo de empresarios que apoyaba al candidato de la Coalición todos por Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.

La Fiscalía General de la República lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, por lo que tiene una orden de captura en su contra.

La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que es válida la sanción impuesta en mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Emilio Lozoya, consistente en inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.

En sesión pública, por ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, los magistrados de la Sala Superior determinaron que la inhabilitación en contra del extitular de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto “está apegada a derecho”.

Y, por ende, se mantiene en firme, en tanto no haya una resolución en contrario.

El juicio fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde fue presentado originalmente.