Politica Regional

Con un «¡Goog morning!» que reflejaba su alegría por la conclusión de la obra en el crucero de calle 300 y Michoacán, el alcalde Sergio Pablo Mariscal saludó a los reporteros presentes en ese lugar, reseña en una amena nota su tocayo Sergio Anaya.

Más adelante, todavía de buen humor, anunció que su ritmo de trabajo com presidente municipal será igual que el ritmo del pitcher «Ciclón» Echeverría, «que lanzaba a toda velocidad», menciona el también historiador Anaya Gutiérrez cuyo padre fue un brillante locutor, de voz fuerte.

Compartía el buen humor su secretario de Desarrollo Urbano Carlos Galindo, después de todo esta obra de rehabilitación tardó más de dos años en llevarse a cabo y concluirse. El crucero quedó destrozado desde la pasada administración municipal a la que ya no le alcanzó el tiempo para realizarla.

Galindo reía de felicidad… o tal vez era una risa nerviosa porque cerca de él estaban los regidores Rodrigo Bours y Rafael Delgadillo, quienes se han empeñado en abrir más baches en el camino del secretario de Desarrollo Urbano, quienes este jueves marcarán presencia en la sesión extraordinaria del Cabildo a la 1 pm.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado señaló que con esta obra se da respuesta a una solicitud que por muchos años habían esperado los vecinos de este sector, pues el mejoramiento de la infraestructura vial agiliza la movilidad urbana y mejora la imagen de la ciudad, sin duda alguna, una gran obra vial.

«Por ello es importante que dimensionemos el esfuerzo que se requiere por parte de todos los órdenes de gobierno, pero en particular el compromiso del municipio de Cajeme para sacar adelante estas obras de la manera más rápida», manifestó el Presidente Municipal, quien ya está al cien de salud.

Asimismo, expresó que se están reforzando los trabajos de bacheo, donde más de 20 cuadrillas están trabajando durante el día y noche en diferentes puntos de la ciudad para que, a corto plazo se tengan mejores vialidades en la ciudad, así es, ayer miércoles se trabajaba en varios frentes Ha, urge le entren al tramito de Zaragoza entre Coahuila y Puebla.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, José Carlos Galindo Gutiérrez informó que la obra en general consistió en excavación de caja de mil 580 metros cúbicos, construcción y suministro de subase de 680 metros cúbicos, construcción y suministro de base de 580 metros cúbicos.

Asi como riego de impregnación de 2 mil 900 metros cuadrados, riego de liga de 2 mil 900 metros cuadrados, carpeta de concreto asfáltico de 10 centímetros compactada a 8 centímetros con la que se logra la calidad técnica de la obra para que circule cualquier tipo de unidad automotriz.

Con relación a la sesión extraordinaria del Cabildo, de este jueves a la una de la tarde, ayer casi a las 3 pm por pasillos de los cubiculos de regidores, un amigo comunicador nos dijo que uno de los temas seria una petición del ave de mil tempestades, Rosendo Arrayales, de solicitar la renuncia del Gerente de la Central de Autobuses, petición que no tiene ni pies ni cabeza.

Por el contrario, el Ayuntamiento debería de investigar y reclamarle al regidor Arrayales y a su asistente, el güero Encinas, de que expliquen y den a conocer el monto mensual que la Comuna deja de percibir por tantos permisos que tramitan y logran para vendedores de ambulantes haciéndole un hueco a las finanzas publicas, bueno, a lo mejor todo pal vencedor!

Denuncias por violencia política de género deben investigarse: LBO

En más del ave de mil tempestades, la denuncia contra el regidor Rosendo Arrayales por supuesta violencia política de género debe investigarse por las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades, señaló ayer Leticia Burgos Ochoa, presidenta de la Red Feminista de Sonora

Los institutos de la Mujer, el Municipal de Cajeme y el Sonorense, son algunas de las instancias obligadas a manifestarse ante cada caso público de violencia contra mujeres que por su labor son agredidas y discriminadas, y brindarles ayuda y acompañamiento para lograr que las quejas y denuncias se hagan efectivas.

El machismo, la misoginia y el odio contra las mujeres han aumentado con el ascenso de la participación mas decisiva de ellas, indicó. “Es una violencia contra la labor que realizan mujeres en la política, dentro y fuera de los partidos políticos, así como por su nuevo cargo”, subrayo la exsenadora de la republica por el PRD.

La violencia manifiesta de descalificaciones y vituperios directos y en redes por terceras personas, ha sido el caso de la propia Gobernadora de Sonora, presidentas municipales, diputadas, sindicas y regidoras, puntualizó Leticia Burgos, a quien a mediodía del martes vimos en una de las mesas cafeteras del San Jorge.

Incluyen a Cajeme en zona de desastre natural

Entre tanto, por efecto de las bajas temperaturas que dejó el frente frío número 38 en zonas agrícolas en la entidad, los días 5 y 6 de febrero, Sagarhpa solicitó ante la Sader la Declaratoria de Desastre Natural por afectación a cultivos en 20 municipios.

Jorge Guzmán Nieves explicó que, a la fecha en una inspección de campo en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Rosario, Quiriego, Guaymas y Empalme, esto por lo que corresponde al sur de la entidad.

Detalló que entre los cultivos destacan: maíz 14, 029 hectáreas, vid mil 803 hectáreas, garbanzo mil 200 hectáreas, espárrago 779 hectáreas, papa 759 hectáreas, y diversas hortalizas mil 702 hectáreas principalmente calabacita, calabaza, sandía, tomate, entre otras.