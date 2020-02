Marea Brava

Compartir ! tweet





“HAY TRES COSAS QUE NO SE pueden ocultar por mucho tiempo: El sol, la luna y la verdad”, y en este caso, al Regidor Rosendo Arráyales Terán, lo hacen responsable de varias publicaciones obscenas vía Facebook contra varias regidoras de este municipio de Cajeme. Este dizque defensor de los derechos del pueblo, es responsable de estar publicando a través de las redes sociales de Facebook.

POR SEPARADO, EL LIC. JESUS ENCINAS, podría enfrentar cargos legales ante el Agente del Ministerio Publico, ya que se le descubrió que utiliza el membrete de todos los regidores para sorprender a víctimas inocentes que buscan ayuda de sus autoridades municipales…- DIOS LOS HACE Y ELLOS SOLOS SE JUNTAN.

Este dizque defensor de los derechos del pueblo, es responsable de estar publicando a través de las redes sociales de Facebook, cosas de la vida privada de servidoras públicas de gobierno, las cuales, ya respondieron con asesoramiento de un Departamento Jurídico Legal, para interponer una denuncia penal y otra por la vía civil, contra la banda de extorsionadores políticos de los ARRAYALES, los cuales, de salir responsables, podrían pasar una buena temporada entre cuatro paredes de una confortante celda del Cereso local del municipio de Cajeme…-

TODO HACE INDICAR QUE Rosendo Arráyales, comanda este grupo de desquiciados mentales bajo la protección de su autoridad municipal, para que estén publicando cosas falsas a través de Facebook contra de sus adversarios políticos, utilizando para ello, las redes sociales de una manera arbitraria contra sus enemigos, pero, creo será la última vez que lo haga, porque la verdad salió a flote y ahora le corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, armar todo este merequetengue de la PANDILLA DE LOS ARRAYALES, para actuar en consecuencia, y así emitir una sentencia justa apegada a los derechos que les corresponde a casa uno de estos dementes que no piensan en las consecuencias fatales que con lleva, meterse en la vida privada de otras personas….-

La Regidora Rocío Lauterio, se unió a un gran número de regidoras afectadas, para presentar la demanda penal y civil ante la FGJE y PGR…- El regidor Rosendo Arráyales, y su suplente Miguel Valdez, el seudo periodista; Marcos Duarte, el ex presidiario Pedro Romero, Alejandro Alatorre, entre otros más, jamás pensaron que la paciencia y el silencio que demostraban estas mujeres, es virtud de los grandes…-

SIEMPRE DIJE QUE EL REGIDOR ARRAYALES, estaba viviendo una mentira en esta administración municipal de Mariscal Alvarado, porque, lo que se busca se encuentra, y lo que se descuida, se pierde. En este caso, diría yo, ya perdió todo lo ganado en este año y medio que lleva como Regidor, ya que de salir responsable de lo que se le acusa a él y sus sicarios, será debut y despedida en política y una buena temporada bajo la sombra de un cuarto apestoso del cereso local de Cajeme…- LA CERESA DEL PASTEL.

ARRAYALES Y SU ABOGADO JESUS ENCINAS, operaban bajo extorción con los vendedores ambulantes que pusieron en los alrededores del Seguro Social. Claudia Margarita de la Chica Campoy, se presentó en el cubículo de Arráyales y lo enfrentó con todo al dizque defensor de los ambulantes “El Güero” Encinas, advirtiéndole que no se meta donde no es de su competencia, ya que la verdadera líder de los ambulantes es la CHICA CAMPOY y no este par de vividores…. EL COORDINADOR DE REGIDORES, MAESTRO PEDRO CONTRERAS, se encuentra preparando la documentación que habrán de firmar la mayoría los regidores, para desalojar al Lic. Jesús Encinas, ya que no puede estar ocupando el cubículo municipal para estar litigando asuntos personales que le dejan grandes sumas de dinero, del cual, despojan a la pobre gente inocente que se acerca para una orientación legal de forma gratuita, pero, el abogado, lo hace en forma comercial con la complacencia del regidor Arráyales, ya que van partes iguales en las ganancias……- POR SEPARADO, EL LIC. JESUS ENCINAS, podría enfrentar cargos legales ante el Agente del Ministerio Publico, ya que se le descubrió que utiliza el membrete de todos los regidores para sorprender a víctimas inocentes que buscan ayuda de sus autoridades municipales…- DIOS LOS HACE Y ELLOS SOLOS SE JUNTAN………………-

NO SE SI EN MI VIDA HE DADO MUCHO O POCO, pero lo que sí sé, es que todo lo que di, lo di de Corazón…- Y lo sigo dando a mis queridos lectores, después de trabajar algunas décadas en algunos medios de comunicación, donde me he ido formando con una mejor preparación de acuerdo a los tiempos actuales q1ue traen las nuevas tecnologías del periodismo actual…….- ANIMO………..-

UN compromiso de campaña, se vuelve UNA REALIDAD…- Se construirá LA NUEVA LAGUNA NAINARI, rumbo al Panteón Nuevo…- Por ahora, el sector empresarial sostiene un acercamiento con el cuerpo técnico de una constructora que habrá de programar los trabajos de construcción de esta importante obra, en la cual se utilizará un espacio de poco más de 18 hectáreas, en las cuales, quedará plasmado toda una obra de arte que beneficiará a gran parte de la sociedad cajemense…- NO DOY NOMBRES, PARA NO ENREDARME EN NADA…- Pero, todo es una realidad.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71