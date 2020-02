¡En Sonora Movimiento Ciudadano ya tiene probables candidatos para las alcaldias para el 2021 Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Álamos, Benito Juárez, etc., etc.!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes calientitos desde la Ciudad de México que el partido Movimiento Ciudadano ya empezó a sondear y seleccionar a los posibles candidatos en Sonora y mas en el sur del estado donde sin duda saldrán la mayoría de votos para el próximo gobernador de Sonora y sus 7 diputaciones federales así como 21 diputados locales.

El asunto es que ya como todo en política se empiezan a mover fuertes los de MC y ya se dice que para Hermosillo sera en contra de su voluntad pero sera la diputada María Dolores Del Río, quería ser candidata a gobernadora pero dicen que no se la darán y se tendrá que conformar con la candidatura a Hermosillo.

También nos informan que para Cajeme ya esta mas que amarrado el actual diputado federal Don Jorge Russo por MC también claro, dicen que también para Huatabampo ya esta mas que amarrada la esposa del priista Prospero Ibarra Doña Elda Gomez, sí ella sera la candidata a la alcaldía de Huatabampo por Movimiento Ciudadano, que cosas tiene la vida la esposa de Prospero Ibarra por otros partido que no es el PRI, pero así es la política que no les extrañe nada.

También el expriista de Álamos Joaquin Navarro Quijada sera otra vez candidato a la presidencia municipal pero ahora por Movimiento Ciudadano, y así ya a los políticos normales no les importan los partidos, les importa el poder por el poder, a tal grado que dicen que hasta el doctor exalcalde del PAN en Navojoa Raúl Silva Vela también quiere otras vez ser candidato pero ahora por Movimiento Ciudadano y así hay muchos políticos que les gusta el poder, el dinero fácil $$$$$$ y quieren volver a hacer, les gusto a muchos seguir mamando de la ubre política y el dinero del pueblo.

Es mas otro que también ya fue alcalde de Huatabampo y también la quiere por MC el Doctor Francisco Garcia Cancino y así muchos les volverá a latir su corazoncito para volver, si existe la posibilidad pues adelante, a quien le dan pan que arranque y volviendo con mas probables candidatos en Benito Juárez el eterno candidato de Movimiento Ciudadano Hiram Sandoval volverá a ser dicen los que saben mas de esto, esta bien el que no terquea no mata venado, pues así las cosas amigos lectores ya suenan y ya están amarrados algunos candidatos a presidentes municipales de Sonora por Movimiento Ciudadano, y si no al tiempo amigos lectores.