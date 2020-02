Solicita Sagarhpa declaratoria de zona de desastre por afectaciones a cultivos por bajas temperaturas

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, febrero 11 de 2020.- Por efecto de las bajas temperaturas que dejó el frente frío número 38 en zonas agrícolas en la entidad, los días 5 y 6 de febrero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), solicitó ante la Sader la Declaratoria de Desastre Natural por afectación a cultivos en 20 municipios.

Jorge Guzmán Nieves, titular de la Sagarhpa, explicó que, a la fecha en una inspección de campo en Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Rosario, Quiriego, Guaymas, Empalme, Hermosillo, San Miguel de Horcasitas, Carbó, Ímuris, Magdalena, Caborca, Altar, Ímuris y Pitiquito, se han contabilizado 20 mil 272 hectáreas de diversos cultivos con daños parciales generados por las bajas temperaturas.

Detalló que entre los cultivos destacan: maíz (14 mil 029 hectáreas), vid (mil 803 hectáreas), garbanzo (mil 200 hectáreas), espárrago (779 hectáreas), papa (759 hectáreas), y diversas hortalizas (mil 702 hectáreas) principalmente calabacita, calabaza, sandía, tomate, entre otras.

“Como siempre lo hemos hecho, las veces que se nos ha presentado una situación que tiene que ver con afectaciones por el clima desde luego la gobernadora ha estado muy atenta y nosotros como secretaría haciendo la parte que nos corresponde”, indicó.

Guzmán Nieves explicó que para apoyar a los productores con las afectaciones se cuenta con un seguro agrícola catastrófico.

“Nosotros en el Gobierno del Estado disponemos de un seguro catastrófico con el cual atendemos a los productores más pequeños, que son los que no tienen un seguro agrícola como los otros que contratan para sus diferentes cultivos, es decir este seguro catastrófico está enfocado a darle la atención a los pequeños productores que no disponen de un seguro agrícola”, señaló.

Por otra parte, el secretario de Sagarhpa comentó que paralelamente se buscará atender a los pequeños productores afectados por heladas y cuyos cultivos no se contemplen dentro del seguro agrícola catastrófico, a través del esquema de apoyos directos, en el que el Gobierno del Estado apoya con un 40% del recurso y se espera el respaldo de la federación con un 60% una vez que sea aprobada la declaración de zona de Desastre Natural, para ello, dijo, se solicitó al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias (Inifap), realizar el estudio de las áreas afectadas, presentar dicho dictamen para hacer la declaratoria de zona de desastre ante la Sader .

“El grupo técnico de la secretaría está identificando a los productores que están en una condición donde sus cultivos tienen un daño superior al 70%, condición para ser elegibles de los apoyos, ya sea a través del esquema del seguro agrícola catastrófico que la gobernadora nos aprobó contratar para el año pasado, o del esquema de apoyos directos que igualmente la gobernadora nos ha aprobado contratar para el 2020 por lo que tenemos un presupuesto y un recurso para contribuir con la parte que nos corresponde”, comentó.

La mencionada evaluación destaca que en el Valle del Mayo se detectaron 300 hectáreas dañadas, en el Valle del Yaqui 15 mil 617 hectáreas, en el Valle de Guaymas-Empalme 408 hectáreas, en Hermosillo mil 365 hectáreas, y en Caborca 2 mil 582 hectáreas.