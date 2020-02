¡En Sonora en el octavo consejo político del PRI estatal, todos sabemos que el tradicional voto del PRI ya no nos alcanza para ganar, afirmo su presidente Ernesto «El Pato» De Lucas!, ¿O sea ya están perdiendo antes de las elecciones?

Les da «El Pato» De Lucas el tiro de gracias a los suspirantes priistas

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- El sábado pasado en Hermosillo Sonora se llevo acabo la octava reunión del consejo político del PRI estatal, muy desnutrida por cierto donde no asistieron los caballones y señorones de la política sonorense que siempre estaban en primera fila.

Nomas para abrir boca NI MANLIO, NI SYLVANA asistieron, mala señal porque es una prueba mas de que el PRI esta totalmente perdido y podrido, sus vicios ancestrales los llevaron a la derrota antes de competir y así lo sentencio ya su presidente estatal Ernesto «El Pato» De Lucas.

Compañeros SEAMOS SENSATOS Y HONESTOS TODOS SABEMOS QUE EL TRADICIONAL VOTO DEL PRI YA NO NOS ALCANZA PARA GANAR y cuando el presidente del PRI estatal les dijo eso a sus ahí pocos priistas que iban ilusionados haber si había buenas noticias se quisieron caer para atrás, a tal grado de que muchos se vinieron muy desilusionados y ya con el pie puesto en el estribo para emigrar e irse a otros partidos como a estado sucediendo en Sonora y en el país.

El asunto es que «El Pato» soltó muy desmoralizados a los pocos priistas que acudieron a la 8va. Reunión del Consejo Político en Sonora.

Donde ademas lucio muy mal sin los grandes caballones de la política sonorense, y si no al tiempo amigos lectores.