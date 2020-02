Politica Regional

Compartir ! tweet





Muy interesante, por no decir revelador, lo publicado en uno de sus párrafos en días pasados por la bien enterada e influyente columna política nacional de El Universal, “Bajo Reserva” –ahí se da con el “Templo Mayor” del Reforma, intitulado “Una bisagra para Morena”. Dice lo siguiente:

“Nos dicen que en medio de la estridencia política nacional, quien anda muy activo es el líder obrero Pedro Haces, quien está haciendo labores de organización para su partido a fin de servir como bisagra de Morena en las elecciones de 2020, si es que consigue el registro en el INE.

“Desde luego, nos dicen que en su entorno que el senador morenista suplente da por hecho que tiene en la bolsa la conformación de un nuevo partido político: Fuerza Social por México y que el próximo 17 de marzo mostrará todo su musculo durante el X Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM.

“Nos aseguran –señala el Bajo Reserva—que llenará la Arena Ciudad de México. A ver que morenistas lo acompañan en lo que pudiera ser su despunte como cabeza de una fuerza política nacional”.

Ya de nuestra parte, de ese pelo la fuerza del senador Pedro Haces, amigo personal del presidente López Obrador, a quien siempre ha apoyado, siendo de quienes tienen picaporte casi a diario con él, de lo que en Palacio Nacional –vaya la redundancia— “se pasea como Pedro por su casa”.

Por cierto, a principios de noviembre pasado, Pedro Hacer comió en un restaurante de la Ciudad de México con el CP Ricardo Bours Castelo, amistad no de ahora sino desde hace buen rato, a grado tal que le dijo que si lograse el registro de su partido Fuerza Social por México (FSP), que contara con todo su apoyo en sus aspiraciones como candidato a la gubernatura de Sonora en el 2021.

A los días se dio el anuncio de la dirigencia nacional de MC (Movimiento Ciudadano), de que contara con su apoyo para ser su candidato a gobernador, haciéndose a un lado a María Dolores del Río, quien desde entonces no ha dejado de decir a su amigos y a los medios que nadie la hará a un lado y que luchara por la candidatura de MC.

Hay quienes dice que la dirigencia nacional emecista pudiera dar marcha atrás en su proyecto de Ricardo Bours y volver a considerar a la Lola, aunque ayer domingo en su columna semanal de los domingo en Tribuna, el muy leído y enterado Arturo Ballesteros dijo que “Ricardo va en el 2021 por MC”.

La terquedad de la ex alcaldesa no tiene limites aun cuando tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón, desde que la dirigencia nacional emecista dio a conocer su proyecto con Ricardo, grupos de reconocidos militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano no solo les cayó muy bien eso sino que hasta ya se unieron a ese proyecto, como aquí en Cajeme donde dos importantes activos emecistas, Gustavo Almada Bórquez y Jorge Russo Salido ya dieron publico su apoyo a Ricardo.

El mismo Gustavo, a pregunta expresa del periodista Horacio Zamudio López (“Día tras Día” del medio impreso de Medios Obson”, quien días antes del anuncio nacional a favor de Bours Castelo, ya le había dado su apoyo como candidato independiente después lo refrendó por el lado de MC.

Después, al 29 de diciembre en un finca campirana rumbo a Hornos y en el marco de un convivio de amigos de la periodista Aracely Martinez Ortega –donde estuvimos presentes–, el diputado federal Jorge Russo llegó en su vehiculo con Ricardo Bours –también invitado–, y, ahí, le refrendó todo su apoya para ser candidato a gobernador.

En esa comida estuvimos el anfitrión Jorge Armenta, el ingeniero Manuel Palma, Manuel Montaño Gutiérrez, Humberto “cacho” Angulo y Marcelino Pérez Arenas, todos de los afectos, cariño y confianza de Aracely, y en mas de esto de MC, Jorgito Russo se vio mal al tratar –muy mal—a María Dolores del Río.

Okey, que no la apoye, pero tampoco que la ataque o cuestione, como nos dijo Marcelino al salir de esa comida, y lo que son las cosas, de ser contrincante de Chuy Félix Holguín en el 2015 por la Alcaldía de Cajeme, Gustavo Almada –a pregunta expresa—el dijo al periodista Horacio “Lacho” Zamudio, le dijo que desearía ver a Chuy de nuevo como candidato a la Alcaldía, pero por MC, y a Ricardo Bours para gobernador.

O sea que con ello se refrenda el distanciamiento a Almada con Jorgito Armenta, quien a varios de sus allegados dice y redice que la candidatura a tal cargo ya es de él desde hace rato, ah, pero que por nada dejaría de cobrar los meses que le quedarían como diputado federal, ah, por el lado de JFH, el “George” puede dormir tranquilo, Chuy no va por la alcaldía de nueva cuenta, los negocios le absorben demasiado tiempo.

RODOLFO LIZARRAGA MUY ARRIBA EN GUAYMAS

Muy arriba en las preferencias generales –de todos los partidos—de los electores de Guaymas rumbo a la elección del 2021 para la Presidencia Municipal reportan en Facebook al diputado local por esa región, Rodolfo Lizárraga (Partido del Trabajo), con el 65 por cientos de las preferecias ciudadanas, contra el 35 por ciento del priista Enrique Claussen y un vergonzoso 0 (cero) del ex alcalde Lorenzo DeCima.

Buen trabajo de un equipo del puerto coordinado por el CP Janny Barrera, por lo que seria difícil que bajen al susodicho atento, servicial, altruista y carismático “Fofo” Lizárraga. “Así es, va muy bien en Guaymas nuestro Coodinador de la Bancada en el Congreso Local”, nos dijo ayer a mediodía por rumbos del Oomapas el también diputado Orlando “Siri” Salido, la carta fuerte del PT por la Alcaldía de Cajeme.