Politica Regional

Candidatos (a) a la Alcaldía de Cajeme en el 2021: Rodrigo Bours ya no va, lo dijo él mismo; prefiere y apoyaría a Abel Murrieta

Morena: Margarita Vélez de Mariscal, José Omar Serna (se la deben), Andrés Salas Sánchez, Juan Saúl Benitez Maldonado

PRI: Omar Guillén Partida, Raúl Ayala González, Armando Alcalá Alcaraz, Anabel Acosta Islas, Abraham Montijo Cervantes’

MC, Almada también ha dicho que no: “Para la gubernatura me gustaría Ricardo Bours y para Alcaldía a JFH”, reveló hace días

Efectivamente, la semana pasada circuló una lista con los nombres de los posibles candidatos para alcalde de Cajeme por los distintos partidos políticos, tan lejos, pero tan cerca el 2021, si entre octubre y noviembre del presente año ya habrá perfiles más fuertes, por no decir de “unidad”.

Pero se han puesto a pensar, decía mi amiga Aracely Martínez Ortega, de los que ya fueron candidatos en la elección pasada, quiénes tendrían posibilidades de volver a ser candidatos y ganar. De todos los que suenan el más fuerte es Rodrigo Bours, aunque el pipigo dijo que ya no va.

Es como diríamos un gallo jugado. Solo que le faltaría un partido para sacar la elección, consideran algunos, aunque, en caso de que rectifique, recordemos que a Rodrigo nadie lo controla, ni sus hermanos, precisamente en reciente entrevista en el Canal 2 local, refrendó que ya estuvo pero a pregunta expresa del entrevistador, dijo que le gustaría y apoyaría a Abel Murrieta.

Por otro lado, precisamente tenemos a Abel Murrieta, quien fue una especie de precandidato por el PRI, a quien sus conocimientos y experiencia sobre seguridad, lo crecen en momentos en los que el municipio necesita de alguien que le entienda al problema, pero, muchos creen, que tanto Rodrigo como Abel tienen anticuerpos en el sentido de que, así como mucha gente los quiere, otros no tanto.

¿Gustavo Almada volverá a intentarlo? Ni duda cabe que es un buen hombre, pero como por tercera ocasión como que no, ah, el mes pasado, el amigo periodista Horacio Zamudio López le había preguntado que a quienes desearía como candidatos a la alcaldía y a la gubernatura: “A Ricardo Bours para gobernador y a Jesús Félix Holguín para Presidente Municipal”. Ambos por MC, añadió.

En cuanto al partido Morena, las opciones para la Alcaldía son varias, y variadas: La altruista y chambeadora presidenta del DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal; José Omar Córdoba, quien en el 2018 junto a Sergio Pablo Mariscal eran los mejor posicionados –“se la deben”, nos han dicho–; Andrés Salas Sánchez, Juan Saúl Benitez Maldonado y nomás.

Por el PRI, el subsecretario de desarrollo económico estatal, Omar Guillén Partida, quien ayer nos envío saludos con su amigo Rubén Bojórquez Salas; el diputado local Armando Alcalá Alcaraz, Raúl Ayala González, la ex senadora Anabel Acosta Islas y el subdelegado de la SEC, Abraham Montijo Cervantes; mientras que por el PAN hay pocas opciones estando el partido en la lona; y por el PT, Orlando Siri Salido, Rosendo Arrayales y Javier Romero Mendoza.

Por cierto que este viernes a las 11 en el Vips, la directiva estatal del –aun sin registro ante el INE–, Partido Colosista, convoca a los medios a una rueda de prensa para aclarar que Javier Romero Mendoza aun pertenece a sus filas, aunque antier a media mañana en el Mercajeme, éste nos dijo que ya había renunciado, asi que veremos que se dice en esta rueda de prensa donde estará el amigo periodista y fuerte impulsor del PC, Antonio Sánchez.

En mas de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río sigue enojada porque la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano no la escogió a ella como su candidata para gobernador de Sonora, y aun asi la semana pasada abrió una oficina de enlace en Cajeme de apoyo legislativo que es vista más como una oficina de campaña. La hermosillense trae su juego, pero debe ser realista.

Sus posibilidades de ganar, aun cuando ella hubiera sido la favorecida, son escasas, ella ha dicho que tiene el apoyo de las bases del MC, pero la realidad es que los comités municipales ya se pusieron en contacto con Ricardo, y le han dicho que quieren trabajar con él porque tienen hambre de ganar la gubernatura. Ese respaldo incluso viene de la gente de Hermosillo.

Es curioso, María Dolores exige que el candidato salga de una elección interna, pero cuando a ella la escogieron, la designación vino de México, y ahí sí, todo estuvo bien, bueno, el caso es que mientras ella abría su oficina de campaña disfrazada como de enlace legislativo, Ricardo sigue en campaña, y a muchos les gusta que haga énfasis en lo que mejor saber, administrar, aunque la Lola, como buena negociadora, a cambio de ello solicitará una pluri federal en el Congreso de la Unión.