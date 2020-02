Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

SI EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Andrés Manuel López Obrador, cancela los fines de semana largos a partir del próximo año escolar, los servicios de transporte, restaurantes y hoteles, entre otros servicios, registrarán importantes bajas en los flujos de efectivo, y ello, originará, la quiebra del comercio Nacional…- México ha trasladado los días feriados que caen a mitad de semana a los lunes o los viernes para que la gente pueda disfrutar de un fin de semana largo, conocido como “puente” en el país…- Si se hace, la propuesta de AMLO, todos en general iremos a la quiebra……………-

EL PRESIDENTE COLOSISTA, TOÑO SANCHEZ, saldrá a conferencia de prensa mañana a las 11 en el VIPs de la Miguel Alemán, para contestarle la traición a Javier Romero Mendoza, quien tomó protesta como nuevo integrante del Partido del Trabajo (PT).

No cabe duda que los oportunistas andan por todos lados, buscando las mejores sombras de los árboles para beneficio personal. No hay que perdernos esta rueda de prensa, pues caerán RAYOS y CENTELLAS…-

POR OTRA PARTE, dicen que las ofensas del Alcalde de Hermosillo Celida López, traía jiribilla, pues el plan era tender una cortina de humo para poder negociar la verdad del arreglo de las luminarias. Nadie aguanta un golpe de millones, y para todo, hay formas de desviar la atención de LOS PENDEJOS. Digo, así lo dijo ella. Todos somos una bola de pendejos… O, no fue así? …-

HAY QUE EMPLACAR TODO TIPO DE VEHICULOS, porque la Guardia Nacional, tiene facultades de remolcar todo aquel vehículo que carezca de esta lamina. Sobre este tema, la gente se pregunta, si el Departamento de Tránsito Municipal, no cuenta con elementos para realizar este fácil trabajo de responsabilidad del contribuyente. Los de la Guardia Nacional, que se dediquen para lo que los formaron, ya que ese es el compromiso de la federación; actuar contra las bandas del crimen organizado que tienen azorada a toda la población en general de todo el territorio mexicano. Lo demás es TORTA PARA LA SSPM DE CAJEME. La Guardia Nacional, SEDENA, MARINA, PGR y la FGJE, que hagan lo que les corresponde, que para detener a los contribuyentes morosos, hay un departamento de tránsito municipal bien preparado en Cajeme….

EN HERMOSILLO, La Lic. Claudia Pavlovich Arellano, lanzó el programa “Pintemos Sonora”. La mandataria pone el ejemplo de pintar entre todos los habitantes las casas familiares, plazas públicas y otros lugares que requieren de una manita de gato para una mejor imagen a nuestro bello estado de Sonora…- Todos los drogadictos y borrachos que son detenidos diariamente, no deben de pagar ninguna multa por su libertad, sino que el pago, podría ser con servicios comunitarios, y más pronto que lo que canta un gallo, Sonora y sus municipios, tendrían el número UNO en limpieza a nivel mundial, pero, claro está, que le estoy hablando al sol, o, la luna, pues, primeramente, hay que despojar de lo poco que tengan estos imbéciles (Drogadictos y borrachos), para que les quede algo a la bola de corruptos del Congreso del Estado, los cuales se niegan a modificar las leyes que pueden beneficiar al estado, porque, sí, así fuera, no les toca nada……-

SORPRESA PARA ALGUNOS PERIODISTAS que asistieron al Festival del POZOLE, en la Plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal. Pensaron que el platillo era de gorra y no fue así, pues su costo es de 40 pesos platillo y 60 pesos litro para llevar. Total que como llegaron, se fueron…- CON LA TRIPA UNTADA A LA ESPINAZO………- MORENA, no tiene pies, ni cabeza. Alguien tiene que poner orden al interior de este importante partido político. Digo importante, porque, con esas siglas, arrasaron con todas las posiciones políticas por territorio nacional, y es hora que no les cae el veinte. Los oportunistas, creen que pueden ocupar cualquier puesto Federal, estatal y municipal, para estar firmando nada más. No han entendido, que este es un nuevo gobierno que trae entre manos la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho mucho de lo que se debe hacer, pero, otros, están haciendo lo que no deben hacer. ¿Quién irá a poner orden al interior de MORENA?……..-

SI SIGEN ASI, SERAN DEBUT Y DESPEDIDA DE LA POLITICA…- LAS REDES SOCIALES, son re buenas para meter candil entre la ciudadanía de todo México. El Partido del Trabajo (PT), a través de su dirigente estatal, dicen que su mejor carta para el próximo proceso electoral a la Alcaldía de Cajeme, es El Siri Salido. Lo siento, pero, si se fijan en el COMINO, sería una mejor carta de elección, pues este folklórico personaje, conoce más de política y de facilidad de palabra que el Siri Salido…- A LAS PRUEBAS ME REMITO…- NO SE EQUIVOQUEN, desconozco, quienes son los que conforman la pandilla del PT, pues lo único que quieren, es utilizar a este deportista Boxistico para beneficio personal, porque la realidad, es que este joven pugilista, no sabe ni la o, por lo redondo, porque desconoce de que le hablan, el solamente dice que sí, a todo lo que le proponen esta gavilla de vividores, los cuales, ya se ven sentados y arreglando contratos con diferentes empresas de la construcción, para desaparecer los recursos del erario público, al cabo, que el que firma se embronca, y ese, podría ser el Siri Salido, de lograr las ambiciones políticas de unos cuantos vividores………… ¡Cuidado Siri!…………….-

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71