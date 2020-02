¡En Sonora el PRI esta hundido, debilitado, desunido y perdido la mayoría de la gente no quiere saber nada del tricolor, buscaran otras opciones afirman!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, sin el deseo de minimizar a nadie ni ayudar a otros, finalmente casi todos los políticos son iguales, los ayudas y nomas llegan al poder se hacen vivos, se creen la divina garza ya en el trono.

Pero vamos al grano de la información resulta que en la ultima encuesta nacional que mando a hacer el presidente de ese partido «Don Alito» dicen que Sonora salio de lo peor, la gente o sea los sonorenses están muy super dolidos y ademas se sienten defraudados por lo poco que queda del PRI estatal, al preguntarles si volverían a votar por el PRI para la gubernartura de Sonora en el 2021 el 70% de los sonorenses dijeron que no, que esperarían y buscarían otras opciones ya sea MORENA, el PAN o cualquier otro partido pero que no sea el PRI.

Sí, así como lo lee estimado lector quien fuera el partido mas poderoso de México el PRI hoy se encuentra totalmente abandonado, alargado, triturado, aplastado y lo peor marginado por los votantes que ya no quieren saber nada del tricolor, que lastima esta dando el PRI a estas alturas en Sonora y parte de todo México, eso pasa porque sus gobernantes defraudan la confianza del pueblo que los llevo al poder, y por eso ahora esta así el derrotado PRI en las elecciones pasadas, apabullado y humillado por MORENA el ahora partido en el poder.

Pues asi las cosas amigos lectores, no me lo crean a mi pero dicen que en las próximas elecciones en Sonora el PRI sera arrollado políticamente por otros partidos, ya sea MORENA o el PAN entre otros, la gente se harto de tanto priista rata, de tanto priista come solo y prepotentes que utilizaron el poder para chingar a la gente, pero dicen que seguirán pagando muy cara su osadía.

Y la gran verdad no es por jorobar en contra del PRI ni de los priistas malos administradores y ratas, pero lo que se ve no se pregunta, así que mal vaticinio para el 2021 para el PRI y si tienen alguna duda, pregúntele a su presidente nacional él ya sabe como esta el priismo a nivel México y Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.