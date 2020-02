Aerolíneas cancelan viajes a China; turistas cambian destinos por Coronavirus

Compartir ! tweet





La expansión del Coronavirus en diversos países está generando una cancelación o cambio de destino de turistas que habían planeado sus vacaciones en diversas ciudades de China a través de agencias de viajes, al igual que las visitas de negocios que se tenían planeadas en estas semanas.

China e India son los principales destinos turísticos de un gran sector de mexicanos que hacen reservaciones en las agencias de viajes, algo que les afectó significativamente desde la alarma sanitaria a nivel mundial, Shanghái, es el destino turístico que más se ha cancelado desde el inicio de la alerta sanitaria.

Además de China, otros destinos turísticos como Corea, Japón, Vietnam, Singapur, Tailandia y Malasia, han sido cancelados por temor al contagio del coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, China y se detectó ya en varios países sumando más de 130 muertos y miles de infectados.

De acuerdo con Rosy Pérez, dueña de la Agencia Viajes “La Villa Estrella”, ya no se han pedido cotizaciones para los tours que se realizan a las diversas ciudades de China, como la visita a las murallas, entre otros.

“Específicamente China si, obviamente la gente tiene mucha incertidumbre, últimamente no, nos han pedido cotizaciones a China, si hemos tenido cancelaciones de vuelo, Aeroméxico cancelo varias de sus salidas, sobre todo al destino de Shanghái que es el que vuela directo”.

Ante esta pandemia de la cepa, algunas aerolíneas comerciales que tienen vuelos directos a China, han enviado diversos comunicados cancelando momentáneamente sus traslados a las ciudades de Guangzhou (CAN) y Shanghai (PVG), China y Hong Kong del 5 de febrero hasta nuevo aviso.

“Debido al efecto producido por el Coronavirus, los pasajeros comerciales de Emirates y los miembros de Skywards que hayan comprado boletos para viajar únicamente desde y hacia China continental y Hong Kong podrán hacer uso de las opciones listadas debajo. Si no puede volver a reservar según las pautas establecidas en este comunicado, debe enviar un correo a su Ejecutivo/a de Ventas. Adicional, le informamos que Emirates ha decidido suspender temporalmente sus operaciones desde y hacia Guangzhou (CAN) y Shanghai (PVG) a partir del miércoles 05 de febrero de 2020 hasta nuevo aviso”.

En el caso de las operaciones de traslado desde y hacia la ciudad de Beijing, Japón siguen normalmente; sin embargo, los pasajeros deberán reportarse al aeropuerto 8 horas antes de la hora de salida programada para ser sometidos a exámenes médicos adicionales antes de la salida.

Esto ha generado que los trabajadores de las agencias de viaje, les den opciones de cambios de destino a sus clientes para no perder lo que han invertido en la compra de sus paquetes de viaje, como lo señaló Rosy Pérez, dueña de la Agencia Viajes “La Villa Estrella”

“Tenemos varios comunicados de diferentes aerolíneas que han estado cancelando los vuelos directamente a las ciudades, pero hay algunas que siguen operando con algunas restricciones, algunas dónde hay que presentarse ocho horas antes de su llegada obviamente para poder checar a las personas que estén bien, que no tengan síntomas etc. de ahí en fuera todos los destinos del resto del mundo que están operando normal, no quiere decir que todo esté bloqueado o que no haya forma de ir o que no simplemente que han estado poniendo restricciones”.

Recuerde que las agencias de viajes no pueden cancelar los viajes a los destinos ya contratados, siempre y cuando las aerolíneas sigan dando el servicio. Para evitar que se pierda su dinero puede contratar los seguros de viajero nacional e internacional y uno extra denominado de cancelación de viaje que le podría devolver en su totalidad el monto pagado por los boletos de avión.