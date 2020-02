Politica Regional

Compartir ! tweet





El Presidente ya está hasta a la madre con los pleitos de Morena, le revela un secretario de estado al periodista José Ureña –columna “Teléfono Rojo”– del diario 24 Horas.

Casualmente, ayer aquí en El Regional de Sonora, la nota principal abordaba ese delicado asunto, dejando entrever que AMLO pudiera abandonar ese partido

Distinto en PT, donde a la par de su fuerte crecimiento en todo el país, Sonora y Cajeme, hay unidad entre sus dirigentes y militantes, un gran líder, Don Alberto Anaya

En Cajeme, a las pretensiones del diputado local Siri Salido a la candidatura de ese partido a la Alcaldía, también aspira el regidor Rosendo Arrayales (y Javier Romero)

El dirigente de Morena por mandato del Congreso Nacional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció ayer miércoles, que esa fuerza política se ha convertido en un zombie, una rémora, y para ser útil debe cambiar.

Por eso anunció que defenderá ante tribunales la legalidad de su designación; “tenemos la certeza y la seguridad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) van a respetar el principio constitucional de que los partidos tienen autodeterminación para nombrar a sus dirigentes», dijo.

El diputado con licencia advirtió “si seguimos en la barandilla y en juzgados, desgastándonos, lejos de que Morena sea el principal apoyo entonces Morena seguirá ausente, parece zombie, una rémora con una crisis que ya es necesario detener”.

Por eso bajo su dirigencia “vamos a restablecer la institucionalidad, aquí va a haber ética y ya empezamos a pintar así que también va a haber estética” dijo en referencia a las instalaciones que son la sede nacional de Morena, en la colonia Viaducto Piedad, mismas que han estado en el abandono desde que se creó ese partido.

Ramírez Cuéllar también defendió al Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, cuyo presidente, Rafael Barajas “El Fisgón” se encuentra en conflicto con Yeidckol Polevnsky, quien de acuerdo al Congreso de Morena es secretaria general pero ya en funciones de presidenta

Recordó que en noviembre de 2018 hubo dos resoluciones aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional de Morena, que fue aprobar la creación del INFP y a nombrar a Barajas como director pero “las actas con el nombramiento nunca aparecieron y nunca se presentaron”.

Otra tarea pendiente, dijo, será la reafiliación, y se abrirá puerta a todos pero habrá un tamiz, para que “no se reclute como si fuera leva”.

Criticó que Morena haya estado en riesgo el año pasado de quedarse oficialmente sin el mínimo de militantes requeridos para conservar su registro, eso “hubiera sido una vergüenza nacional” dijo.

Polevnsky ha señalado esa como una responsabilidad del ex secretario de Organización, Gabriel García, hoy coordinador de los super delegados del gobierno federal, quien se habría resistido más de un año y medio a entregarle el padrón de Morena, pero Ramírez Cuéllar rechazó establecer responsabilidades: “no quiero voltear la vista atrás porque uno se convierte en estatua de sal”

Por cierto, muy interesante la columna del reconocido columnista y analista José Ureña (“Teléfono Rojo”) ayer en el diario 24 Horas, titulada “Morena ya tiene hasta la madre al Presidente”:

Hoy –ayer miércoles– continuará el show de Morena.

Alfonso Ramírez Cuéllar acudirá ante un acosado INE en busca de reconocimiento.

Quiere ser presidente del partido, a pesar de surgir de una elección muy cuestionada.

Legítima, dicen los seguidores de una fracción.

Espuria, contestan los adversarios.

Y como las comadres Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky no se ponen de acuerdo y se radicalizan cada vez más, nuevos actores agarran partido y se suman al pleito.

Los de Citlati Ibáñez con nombre de cuna y alias ajeno al español ya presentaron la impugnación y el Instituto de Lorenzo Córdova deberá darle trámite.

Como también dará curso al escrito de Ramírez Cuéllar con el riesgo de enfurecer más al poder máximo si no le da gusto con la decisión de los consejeros de salarios abusivos y fifís.

Es aquí donde está el riesgo de un organismo cuya autonomía se mueve hasta ahora en el filo de una navaja política para darle sentencia final, sea con la renovación total o parcial.

Porque vienen la sustitución de cuatro consejeros con gente incondicional, pero si ni así se someten a las decisiones ejecutivas, entonces sellarán su destino por cualquier razón.

Para eso está el Congreso de la Unión como verdugo.

Pero hay otro problema.

-El Presidente ya está hasta la madre con los pleitos de Morena –me dice un miembro del gabinete.

Según su narración, el diálogo con el jefe máximo de las instituciones sucedió de la siguiente manera:

Platicaron de varias cosas y, entre ellas, del futuro de Morena.

El anfitrión de Palacio Nacional se remontó a 2009, cuando los pleitos internos del PRD originaron un golpe técnico.

Los Chuchos se negaron a hacer candidata a Clara Brugada y él, con el poder de su popularidad, los aniquiló de manera simple:

Hagamos candidato a fulano -¿cómo te llamas?Juanito. Ah, sí, Juanito- y luego él renuncia y ponemos a mi Clarita.

Hoy ese golpe político sería distinto y, créame, lo dice en serio:

-Renuncio. No quiero a un partido lastre.

Se va, pero al parecer esperará el desenlace actual para ver si luego, tras un interinato cualquiera porque la continuidad de Yeidckol Polevnsky no es segura, puede poner a Bertha Luján.

Y si no, ahí se ven.

Y mientras en Morena tanto nacional como estatal y municipal todo es caos entre sus miembros y simpatizantes, en el Partido del Trabajo es todo lo contrario: Hay unidad, trabajo partidista, gestaría social y lealtad a su líder moral Don Alberto Anaya. El PT viene creciendo mucho, y eso lo vimos ayer por la mañana en el Mercado Municipal de Cajeme.

Ahí, en presencia de su comité municipal, se recibió la carta de adhesión de Javier Romero Mendoza, para ser aceptado en esa filas, y a pregunta expresa del columnista, dijo que no se cristalizó la integración del Partido Colosista, estando presentes en esa reunión el diputado local Orlando “Siri” Salido y el regidor Rosendo Arrayales, ambos, puestos y dispuesto a ser los candidatos del PT a la Alcaldía de Cajeme en el 2021, y, ojo, no dejar por fuera a Javier Romero.