¡En Sonora el «Borrego» Gándara la gran piedra en el zapato para el próximo candidato de MORENA a la gubernatura, el priista esta arriba en las encuestas reales con 52% supera a Durazo con 48% sin quitarle ni ponerle!

* En Sonora supera el «Borrego» a Durazo afirman

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y se prenden los focos rojos en MORENA ya que según la última encuesta real, verídica sin pasiones políticas y sin quitarle ni ponerle, nos afirman que el gobierno federal mando a hacer una encuesta muy discretamente entre el todavía priista Ernesto «El Borrego» Gándara y Alfonso Durazo Montaño con el unico fin de saber y palpar bien el estado de Sonora, ¿Y cual fue su mas grande sorpresa?, que las encuestas le dan la ventaja al «Borrego» Gándara.

Y lo mejor para él es que por el partido que juegue «El Borrego» tiene 52% de aceptación en todo el estado de Sonora y Alfonso Durazo salio con 48 puntos o sea 4% porcentual abajo de «El Borrego» y eso en política y puntos de ventaja quiere decir mucho, porque todavía no empiezan las campañas y ya esta arriba «El Borrego» en aceptación de los sonorenses.

Y que conste amigos lectores no es la intención ayudar a nadie ni minimizar tampoco a nadie, es una información muy fidedigna que nos filtraron por la gran preocupación que ya existe en México en la presidencia de la república, porque quieren ellos que en Sonora gane MORENA en el 2021 para así poder sumarle otro estado a la 4ta. Transformación y por eso reboto este asunto, por eso también los morenistas tendrán que echar todos sus fierrritos a la lumbre para poder hacer una gran campaña en Sonora y que su candidato Alfonso Durazo gane bien y holgado para que no haya intervención del TRIFE, o sea que gane con muchos puntos y votos para que no haya inconformidades legales.

Así las cosas amigos lectores en Sonora no la tiene muy fácil el candidato de MORENA para la próxima gubernatura del 2021, y lo decimos así sin el animo de molestar a nadie nomas lo que es, y si no al tiempo amigos lectores.