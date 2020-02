Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

ES UNA OFENSA A LOS CAJEMENSES que los Dirigentes del PT, digan que el próximo Alcalde de Cajeme, será el Diputado Siri Salido. No tengo nada contra este joven deportista, pero, los titiriteros del Partido del Trabajo, quieren imponer a un perfil que nada puede ofrecer al Desarrollo de Cajeme. Lo único que me queda claro, es que puede representar en deporte a nuestros jóvenes sonorenses, pero, no trae estudios y capacidad, para hacerse cargo de un municipio, así como los dirigentes del PT, no tienen nada en la cabeza para estar al frente del Estado o, un municipio…. !Por favor!…-

FUGA DE INFORMACION EN SEDENA…- Por eso, no hay buenos resultados de los operativos que realizan los tres órdenes de gobierno. Los altos mandos de SEDENA y MARINA, se encuentran molestos por esta fuga de información, la cual se debe manejar con plena secrecía, pero, hay alguien desde adentro que filtra los planes y acuerdos de trabajo para salir a combatir el alto impacto de los diversos delitos que se han venido suscitando por cada rincón de Cajeme. La mesa de pacificación no funciona y jamás funcionará, pues lo que adentro se acuerdo, otro día sale publicado en algunos medios estatales y locales de Cajeme…-

¿Dónde está la secrecía de estas reuniones?. Se ventila por pasillos de Palacio Municipal, que fiesta aún no se acaba, pues las investigaciones ya llevan un curso para dar con el presunto responsable de esta traición, el cual, podría enfrentar cargos penales, pues podría estar ligado a grupos de la delincuencia organizada.

LOS ALTOS MANDOS VAN POR EL, O, ELLOS…….- Se maneja que son varias las personas las que quieren desestabilizar el trabajo que viene haciendo el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado. Todas ellas, pertenecen a diferentes corrientes políticas, las cuales, se están organizando para desacreditar el poder que ejerce MORENA desde el centro del país, para todos los Alcaldes que son afines a la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador… Cajeme, no es el único municipio que vive este tipo de tempestades, pues no hay que olvidar que la Alcalde Chayito Quintero y otros que gobiernan bajo el amparo de morena, están siendo agredidos verbalmente y públicamente, porque estos no acceden a los caprichos de quienes ven truncados los arreglos que acostumbraban hacer con administraciones del pasado…- De todo hay evidencia. Y les digo una cosa. DONDE MANDA CAPITAN, NO GOBIERNA MARINERO…………-

EN POLITICA, LES DIGO QUE Yeidckol Polevnsky, no quiere soltar el hueso, Su periodo como secretaria general terminaba el 20 de noviembre de 2018. La disputa por el liderazgo empezó con Bertha Luján, lo que llevó a una recomendación para que se llevara a cabo una encuesta para definir a un ganador, cosa que no se aceptó por no estar considerado el procedimiento en los estatutos…- Los de MORENA, están como los panistas de Cajeme.

Aquí en el municipio, todos los militantes del PAN-Cajeme, emigraron a otros partidos, pues ya se dieron cuenta que los Ramírez, NO QUIEREN SOLTAR EL HUESO. El PAN-CAJEME, hoy en día, tiene como líder al yerno de Rodrigo Ramírez, lo cual les quedó muy claro a todos los militantes, que el poder de los Ramírez se afianza con este nuevo líderazgo, el cual es manipulado por ellos para mantener el poder el político del partido en CAJEME…-

LOS DEL PRI, están igual, o, peor, pues desde octubre pasado, se debió haber lanzado la convocatoria para el nuevo dirigente municipal del tricolor, pero, parece ser nadie quiere la bandera derrotada que dejó a su paso el partido MORENA. Puros CHIRUZAS quieren el poder del partido, pues ya está todo perdido, por el mal trabajo que hicieron contra la gente que los llevó a la derrota electoral en los comicios pasados.

Nadie de LOS PRIISTAS DE HUESO COLORADO, quiere el poder local de Cajeme, pues, temen a una represión política de parte de los morenos, ya que hay bastantes que vivieron de las arcas del erario público, y temen se les habrá una investigación sobre las fortunas que poseen, pues varios de ellos, ocuparon cargos públicos y se sirvieron con LA CUCHARA GRANDE…….-

EL Movimiento Ciudadano (MC). De este no queda nada en Cajeme, pues jamás han contado con oficinas propias para reunir a sus militantes.

Solamente se aparecen sus dirigentes, cuando los tiempos se acercan para una nueva elección electoral, lo que dice claramente, que son oportunistas que se aprovechan de la pobre gente para acarrear agua a sus molinos, y así lograr un puesto de elección popular, emanado por el voto ciudadano de un pueblo que vive en el olvido. Total que de todos los partidos políticos, hay una historia que contar…- DE TODOS NO SE HACE UNO….- Espero y el partido MORENA, no sea debut y despedida en todo el territorio Nacional

