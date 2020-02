Politica Regional

Compartir ! tweet





Ricardo Bours Castelo, cuenta con todo el apoyo del senador Pedro Haces, secretario general de la CATEM y virtual presidente del CEN de Fuerza Social por México, realizando Ricardo esta semana una gira por el centro y norte de Sonora, antier estuvo en Guaymas, con mucho éxito.

Ramón Villegas, no ha dejado de trabajar y operar en los últimos días con miras a registrar su candidatura a la Presidencia del Comité Municipal del PRI Cajeme, contanto con el apoyo y la experiencia de reconocidos alcaldes y diputados federales y locales.

Ernesto Gándara, cobra fuerza la versión de que no contará con los apoyos de la gobernadora Claudia Pavlovich, del ex gobernador Manlio Fabio Beltrones ni del actual presidente del CDE del PRI, Ernesto de Lucas, entonces a que le está tirando el famoso borrego.

Ernesto “Siri” Salido, el carismático y popular Diputado Local, nos dijo ayer a Política Regional, que va en serio la búsqueda de su candidatura a la Alcaldía de Cajeme por su partido, el del Trabajo (PT), contando con todo el apoyo de Ana Gabriela Guevara.

Javier Romero Mendoza, con reconocido periodista (escrito y de radio) y comercializador de medicinas naturista, ofrecerá este dia a las 11:00 horas en café “el Negrito” del Mercajeme, una conferencia de prensa, al parecer buscara la Alcaldia de Cajeme.

Este reciente fin de semana, además de celebrar las fiestas de La Candelaria en Villa de Seris, en Hermosillo, se habló de que también alguien por ahí pudo haber festejado el primer aniversario de la liberación de Guillermo Padrés Elías, luego de haber permanecido por más de dos años preso en el Reclusorio Oriente de la capital de país. Por el momento si hubo celebración fue muy discreta porque no se ha sabido de alguna reunión.

Quizá porque el padrecismo ha ido perdiendo impulso porque actualmente tiene poco de presumir ya que son contados los integrantes de este grupo que gocen de alguna posición importante a nivel político, lo más que han logrado algunos de ellos es emigrar a otros partidos, sobre todo a Morena.

SALVESE QUIEN PUEDA.- Cuando Guillermo Padrés quedó libre hace un año, algunos pensaron que lo primero que haría sería volver a congregar a sus seguidores, pero no se vio nada de eso. Esto lo pensaron cuando oyeron la bravata que se echó a la salida al decir : “Recuérdense que todavía traigo un poco de Ocotillo que me ha sobrado, nomás les mandó decir que gracias a todos, por todo y espero verlos pronto.

La única palabra que se nos viene a la mente es: gracias”. Y luego vino la amenaza: “¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada!”.

No tiene cartas como para negociar a ese nivel y en el resto del estado, no tiene a nadie para intentar algún proyecto electoral, en el sur, donde en algún tiempo Roberto Romero tenía su influencia, es obvio que ya eso desapareció, ah, y otro problema, sus enemigos dentro y fuera del PAN, han crecido, pero bueno, andar libre también tiene su chiste, nos imaginamos, para que embroncarse sin necesidad.

Entre tanto, el bien enterado y ameno columnista Hilario Olea, en su columna de ayer en el portal del Informativo Entre Todos, dijo esto: “A poco será cierto eso que se anduvo manejando en algunos espacios de opinión, de que en Cajeme el mejor calificado por parte del Partido del Trabajo para ser candidato a alcalde es Orlando “Siri” Salido. sin duda que como imagen debe estar bien medida, porque es un deportista muy reconocido.

“Pero de eso a creer que es la misma calificación que la intención a voto, como que el camino va más largo. Se les olvida a muchos que ganaron gracias a que estuvieron cubiertos por la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego entonces, solo podrían tener oportunidad si van con ese jersey.

“Irse por la libre con otro partido, es tener sueños guajiros. No les digo que hay otros del PT que si podrían tener posibilidades reales para ganar una alcaldía, como es el caso de Rodolfo Lizárraga, diputado de Guaymas, y quien ha sabido consolidar su liderazgo y control partidista en el puerto, eso es diferente, este compa si le entiende a esto de la grilla”.

A ese respecto, ayer a media mañana via Watsapp, el carismático y popular diputado local –por el PT y la Coalición Juntos por Mexico–, nos dijo que efectivamente buscara la candidatura de su partido en el 2021 para la Alcaldía de Cajeme. Ah, cabe recordar que en el 2018, en esta misma columna fuimos los primero en informar que el Siri Salido seria candidato a una diputación local, obvio, no solo nos creyeron sino hasta nos tildaron de locos.

Entre tanto, este miércoles a las 11:00 horas, en el café el negrito del Mercado Municipal, Javier Romero Mendoza ofrecerá una rueda de prensa, prometiendo darnos una sorpresa rumbo al 2021, y quien por cierto no ha parado de trabajar con acercamientos a la militancia, bases y sectores del PRI local, es Ramón Villegas, mas que listo para registrar su candidatura a la presidencia del partido.

De candidatos, no solo MC le ha ofrecido la candidatura a Ricardo Bours Castelo a la gubernatura de Sonora, sino también un fuerte sector del panismo sonorense y del inminente nuevo partido Fuerza Social por Mexico del senador y secretario general de la CATEM, Pedro Haces, gran amigo personal de nuestro jefe Catarino Villegas Alvarado con quien esta al tanto de los sucesos políticos estatales y nacionales, además, gozando Catarino de todos los afectos del mismito Ricardo Bours.