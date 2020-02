¡MORENA un desastre, las disputas internas e irreconciliables ponen al partido al borde de la derrota en el 2021!

Compartir ! tweet





* Las cúpulas de la 4ta. Transformación reconocen con preocupación que MORENA es un desastre

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y desde las oficinas más refrigeradas del palacio nacional nos llega calientita la información de que el presidente de la república Andres Manuel López Obrador ya está muy enfadado y hasta la coronilla de tantos despapayes en el partido que lo llevo al poder, incluso dicen y aseguran sus más cercanos colaboradores que pronto podría AMLO renunciar definitivamente a MORENA y dejarlos solos, pues es un solo desastre MORENA.

Los pleitos irreconciliables, las disputas por el poder de las mismas tribus que están operando como cuando estaban en el PRD, ahora se desgarran las vestiduras casi igual, por todo ello AMLO y mucha de su gente de confianza y seguidores podrían después de renunciar a MORENA irse al nuevo partido político que en junio ya le darán su registro FUERZA SOCIAL POR MEXICO.

Donde su presidente nacional será el poderoso senador de la republica Don Pedros Haces, y dicen los que saben más de esto que es casi ya un hecho que esto sucederá, ya que los morenistas andan agarrados del chongo y no quieren entender razones sus muchos líderes y sus muchas tribus, de no ser así los morenistas de hueso colorado andan muy preocupados porque pueden perder la mayoría en el congreso en las próximas elecciones del 2021, porque como dice AMLO el pueblo quita y el pueblo pone, y si no ve el pueblo que las cosas van bien en México cambiaran sin duda como lo hicieron en las elecciones pasadas, darle palo al PRI y votar por MORENA.

Ojala y ahora en las próximas elecciones no pase lo mismo, si los morenistas no se ponen de acuerdo podrían perder muchísimos votos en el 2021 y si no al tiempo amigos lectores.