Prevén riesgos en estados que ‘batearon’ al INSABI

* De acuerdo con López Obrador, las cinco entidades que rechazaron el nuevo mecanismo seguirán con compras caras de medicinas y atención médica pobre; les garantiza recursos

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los cinco estados que rechazaron adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) seguirán comprando caro las medicinas y no les alcanzará para ofrecer una buena atención médica a sus gobernados, en caso de no combatir la corrupción o fomentar el ahorro.

De acuerdo con el mandatario mexicano, las cinco entidades federativas que descartaron aplicar el plan de salud encabezado por su gobierno son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

«Si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar; pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar», pronosticó el presidente.

En seguida aclaró que las cinco entidades federativas no dejarán de recibir recursos de la federación, los cuales por ley les corresponde y siempre irán en aumento.

«Entonces si ellos procuran que no haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio, por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza», destacó el presidente López Obrador.

Por su parte, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell hizo énfasis en que sería lo más idóneo que todos los estados del país compartieran la unidad de propósito porque la atención médica no se puede brindar a medias.

«La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito, no se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras sólo a modo.

No, todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4º de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que, si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta», dijo.

El subsecretario estimó que una de las ventajas de pertenecer al INSABI es por ejemplo, el caso de las compras consolidadas de medicamentos porque no es lo mismo lo que puede a comprar un estado a todo un país.

«Si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios. ¿Por qué? Porque, naturalmente, compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando sólo del ejemplo de medicamentos, pero imagínense ustedes equipos médicos» remarcó el funcionario.