Reitera Salud Sonora el llamado a vacunarse contra la Influenza

Compartir ! tweet





* Se han aplicado más de 532 mil 300 dosis en la temporada actual, lo que representan un 65% de avance

Hermosillo, Sonora, febrero 3 de 2020.- En la temporada actual, en Sonora se han aplicado más de 532 mil 300 dosis de vacuna contra la Influenza, lo que representa un avance del 65 por ciento respecto a la meta para el sector salud en el estado, que es de 871 mil 538, informó Gerardo Álvarez Hernández.

Por tal motivo, añadió el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, se reitera el llamado a aplicarse el biológico contra la enfermedad, ya que previene el desarrollo de formas graves del padecimiento que pueden causar fallecimientos, sobre todo en personas con factores de riesgo.

Los menores de dos años, mayores de 60 años, embarazadas, personas con obesidad, diabetes, problemas del corazón y fumadores, indicó, así como quienes tienen cáncer o VIH, son los que deben vacunarse contra la Influenza, ya que se encuentran en riesgo de desarrollar formas graves en caso de enfermarse.

“Aún se tiene la creencia de que si ya se la pusieron no es necesario volver a hacerlo, lo que es incorrecto, debido a que el virus que circula cada temporada es diferente y la vacuna protege contra esas cepas”, explicó el funcionario estatal.

En la última semana se confirmaron 20 casos de Influenza en la entidad, informó, con lo que se acumulan 58 en la actual temporada: 30 por el tipo B, 19 por AH1N1, ocho por el subtipo AH3 y 1 no subtipificado.

“De los 20 casos de la semana, 11 ocurrieron en adultos y nueve en menores de edad; poco más de la mitad sucedió en mujeres; ocho tienen alguna conmorbilidad y sólo cinco contaban con vacuna contra la influenza esta temporada; 17 pacientes se recuperaron y tres permanecen hospitalizados”, detalló.

Esta semana, agregó, no se presentaron defunciones por influenza, por lo que se mantiene el acumulado de cuatro fallecimientos en lo que va de la temporada invernal en la entidad.

Así mismo, apuntó, se reportó un evento no fatal asociado a la Temporada de Frío en la entidad que corresponde a una intoxicación por monóxido de carbono, con lo que se acumulan 41 hasta el momento, además, no se confirmaron defunciones por esta causa, con lo que se mantienen las cinco defunciones en esta temporada.

“Ante las posibles afectaciones por eventos adversos al frío ambiental, es recomendable prestar mayor atención a niños, adultos mayores, enfermos crónicos e indigentes, así como vestir ropa gruesa y calzado cerrado, cubriendo todo el cuerpo”, indicó.

Se recomienda:

• Consumir verduras, frutas ricas en vitamina C y abundantes líquidos.

• El consumo de alimentos calientes aumenta la producción de calor en el cuerpo, que pueden ser líquidos y sólidos.

• Si se requiere utilizar chimeneas, calentadores u hornillas, verificar que exista ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, quemaduras o incendios.

• Revisar que estén en buen estado los aparatos de calefacción, sin fugas o instalaciones eléctricas en mal estado que puedan provocar algún accidente.

• En el caso del uso de calefactores es recomendable tener dentro de la habitación una tela húmeda o un recipiente con agua, lo que evitará la resequedad de las vías respiratorias.