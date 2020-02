Con 16.2 mdp de subasta, dan instrumentos musicales a niños

Compartir ! tweet





* El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca la entrega de los instrumentos a niños de Oaxaca; orquesta infantil ofrece concierto en Palacio Nacional

Este lunes, desde Palacio Nacional el Gobierno de la República rindió homenaje a la cultura musical de Oaxaca y cumplió lo prometido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace dos meses cuando ofreció entregar instrumentos musicales a niños y jóvenes de escasos recursos con talento musical.

La ocasión lo ameritó y desde un inicio, el mandatario aclaró que por tratarse de un asunto tan importante «no habría sesión de preguntas y respuestas» debido a que los estudiantes pertenecientes a las ocho regiones de Oaxaca ofrecerían un breve concierto en el salón Tesorería de Palacio Nacional ante sus padres, maestros y autoridades.

«Vamos a disfrutar todos de la música y vamos a escuchar una música de Oaxaca, de una de las bandas y si hacemos una especie de receso hasta podrían pasarse acá, porque en eso va a consistir básicamente la mañanera del día de hoy, la música es cultura, es arte y lo he dicho muchas veces, es mil veces, un millón de veces mejor una flauta que un fusil (…) no puede haber nada más importante que lo que vamos a disfrutar esta mañana», externó el presidente.

Previo a la ejecución de piezas como el popurrí que incluyó Arabe del Valle, Pinotepa, sones y jarabes mixes, Zocalenda y Nereidas la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló que producto de la subasta del pasado 10 de noviembre del año pasado y en la que se recabaron 16.2 millones de pesos por la venta de residencias, joyas y hasta un vochito fue posible adquirir cerca de mil instrumentos musicales para entregarlos a los estudiantes.

«Gracias a la subasta que se realizó en el complejo cultural Los Pinos por parte del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado se obtuvieron 16.2 millones de pesos con lo cual se pudo adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir de hoy y hasta dentro de tres meses (…) entregaremos instrumentos a bandas de las 8 regiones bajo los criterios de las solicitudes que tuvo en los recorridos el presidente de la república y en aquellos espacios donde no habían sido incluidos en ningún programa de cultura» dijo Frausto Guerrero.

«La cultura es muy poderosa para la construcción de paz y ésta es la apuesta» agregó la funcionaria.

En seguida, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas destacó la creación de la comisión presidencial a partir de la cual se dará reconocimiento jurídico al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de Cultura Mixe (CECAM) y definirá los mecanismos para que la institución musical pueda tener los recursos públicos para continuar su funcionamiento.

«Esto desde luego es motivo de gran alegría para nuestro país, porque con ellos estamos enalteciendo el patrimonio cultural, la cultura musical de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y sin duda alguna poniendo práctica este dicho popular de que la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos», comentó

Debido al éxito de las primeras interpretaciones musicales, el presidente de México sugirió que había tiempo para una pieza más.

Nos podemos tomar la foto, pero si tienen preparado otro número no nos caería mal» comentó.

Fue entonces que en el salón Tesorería se escucharon los primeros acordes del clásico oaxaqueño Dios Nunca muere.

Posteriormente a petición -también del presidente- la Canción Mixteca fue la melodía que marcó el fin de las interpretaciones musicales.

«Son las siete y media y da tiempo, pero no para preguntas, pero para escuchar el himno mixteco del maestro (José López) Alavez, compuesto en 1915, ¿sí se puede? La canción mixteca» solicitó el presidente para después tomarse la foto con cada una de las bandas que participaron en las ejecuciones musicales.