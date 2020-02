¡Confirmado en Noviembre se viene Durazo a Sonora con todos los sonorenses que lo acompañan en la SSPF para buscar la gubernatura del estado!

Compartir ! tweet





* Se quedara sola la SSPF, se viene la mayoría con Durazo a Sonora

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y ademas de muy buena fe, nos confirman desde la oficina mas refrigerada de Palacio Nacional de los mas allegados al mandamas que en Noviembre el secretario de seguridad publica federal Alfonso Durazo ya renuncia a su cargo para venirse a Sonora para buscar ya de lleno la gubernatura de su estado.

Y así poder buscar las mejores estrategias, por eso la temprana venida de México a Sonora ya a quedarse y no solo eso, si no que el gran mar de sonorenses que se llevo a la secretaria federal también todos renunciaran y se vendrán con él.

A manera de broma muchos dicen que casi se quedara sola la secretaria de seguridad federal, pues esta llena de allegados e incondicionales del poderoso político de los mas allegados a AMLO, el asunto se pondrá bueno porque por MORENA sera Durazo y no me lo crean a mi pero por el PAN sera el «Borrego» Gandara, por el PRI sera Sylvana Beltrones que ya se anda moviendo muy fuerte otra vez en Sonora, por Movimiento Ciudadano sera Ricardo Bours a aunque patalee Doña Maria Dolores del Rio, ya esta decidido eso por Dante Delgado.

Así las cosas amigos lectores ya para Noviembre renuncia Durazo, por eso AMLO no a querido hacer cambios en su gabinete para darle una salida airosa a Durazo y aparte darle como quien dice la gubernatura de Sonora, así ayuda AMLO a sus verdaderos amigos de eso no cabe duda, y si no al tiempo amigos lectores.