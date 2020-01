Marea Brava

Compartir ! tweet





LA ORGANIZACIÓN para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le entregó un reconocimiento a nivel nacional a ISSSTESON, y mi amigo Luis Rojas Mexicano, no puede recibir atención de sus rodillas, porque los médicos y enfermeras le dicen que no tienen como ayudarlo…-Rojas Mexicano, tiene 45 años cotizando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y ellos, no tienen como ayudarle a sanar de su mal.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, busca rescatar a jóvenes de distintas escuelas del consumo de sustancias indebidas…- En REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO, presentaron ideas y estrategias para reforzar las actividades en los jóvenes del sector educativo, afectados por estupefacientes…- Las maniobras que andan haciendo el Alcalde Mariscal Alvarado y Efrén Rosas Leyva, Presidente Ejecutivo de este Consejo, son muy necesarias para erradicar el alto consumo de las drogas entre nuestros jóvenes.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, busca rescatar a jóvenes de distintas escuelas del consumo de sustancias indebidas…- En REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO, presentaron ideas y estrategias para reforzar las actividades en los jóvenes del sector educativo, afectados por estupefacientes…- Las maniobras que andan haciendo el Alcalde Mariscal Alvarado y Efrén Rosas Leyva, Presidente Ejecutivo de este Consejo, son muy necesarias para erradicar el alto consumo de las drogas entre nuestros jóvenes…- Ojala y los padres de familia, inculquen en sus hijos los principios y valores para volver al CAJEME DE AYER……- Una comunicadora omitió el nombre de Efrén Rosas en su boletín informativo…- ¿Por qué lo haría?………….-

LA ORGANIZACIÓN para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le entregó un reconocimiento a nivel nacional a ISSSTESON, y mi amigo Luis Rojas Mexicano, no puede recibir atención de sus rodillas, porque los médicos y enfermeras le dicen que no tienen como ayudarlo…-Rojas Mexicano, tiene 45 años cotizando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y ellos, no tienen como ayudarle a sanar de su mal: Dejó su vida en las filas del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme; fue entrenador de acrobacias entre los elementos de tránsito que participaban en los desfiles de 20 de Noviembre, y ahora, se olvidaron de él, pues ya no les sirve, pero eso sí, sus cotizaciones deben estar al día, porque si no le quitan la prestación del servicio que no le dan…-

UN MEDICO COMPADECIDO, le dijo, “yo te ayudo por fuera, pero, la operación te sale como en 32 mil pesos, más medicamentos y cama que ocuparemos para tu operación”…- ¿COMO ES POSIBLE que después de cotizar 45 años de cuotas, no le pueden ayudar a sanar de sus rodillas?…- Anímicamente, mi amigo se siente defraudado de la mentiras que pregona por todo México nuestra Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano…- Acudí personalmente con el Regidor Presidente de la Comisión de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, Prof. Víctor Manuel Ibarra Apodaca, para exponerle este tema, pues no puede ser posible que le cobren cuotas por un servicio que no recibe,. Y se comprometió a buscarle una solución a su problema……- ASI COMO EL, existen muchos casos más…- PARA QUE ENTREGAN AMBULANCIAS NUEVAS, si no hay equipo quirúrgico Y MEDICAMENTOS……- o prestan el servicio o dejen de cobrar cuotas, porque a esto, se le llama ROBO……………….-

EL ESTADIO DE BEISBOL DE LOS YAQUIS, no paga su compromiso al H. Ayuntamiento de Cajeme…- ¿DE QUIEN SERIA LA MAQUIAVELICA idea de construir un Estadio de Beisbol con dinero del pueblo, para darle a ganar más dinero a unos cuantos caciques? …- Son unos cuantos, los que se quedan con las ganancias de los miles de aficionados que acuden cada temporada a presenciar los jugosos juegos de pelota…- NOS ROBAN EN NUESTRA PROPIA CARA Y NADIE DICE NADA…- que jodidos estamos…………….-

RODRIGO RAMIREZ RIVERA, es el propietario del PAN-Cajeme…- Cala Castro, es simplemente el títere de su suegro. Todos viven engañados en ese partido político, pues Rodrigo se mantiene firme con la bendición de Ernesto Munro Palacio. Otro que le jugó el dedo en la boca a la poca militancia que queda a nivel estatal…- Que ilusos los PITUFOS…- Lo cierto que puros busca chambas hay ahí…………….- MIENTRAS UN PARTIDO TENGA DUEÑO, SU SOBREVIVENCIA, SERA UN FRACASO……………..-

AYER, PROJUSTICIA, inició “El reto de los 100 días de resultados rápidos” en la recepción, investigación y sanción a quien incurra en violencia familiar y todas las modalidades de robo…- Asumen el reto de trabajar juntos, agilizar procesos que los lleven a recuperar la tranquilidad y la paz que merecen las familias de Hermosillo…- Mi pregunta es: ¿solo para Hermosillo será este programa de los 100 días?, porque en el boletín informativo que emite la FGJE a través de comunicación social, dice claramente que es para las familias de Hermosillo y no para todo el Estado de Sonora…..- ESPEREMOS HABER QUE DICEN.

