Politica Regional

Célida se salta las trancas y no respeta la gestión de la Gober Pavlovich, del apoyo por $1,000 millones solicitado al Presidente para rehabilitar las calles de varias ciudades

Ernesto Gándara y JFH, los únicos dos ex alcaldes sonorenses que no contrataron grandes deudas, y las amortiguaron; Célida debería aprender de ambos ex ediles

“Mariscal es un buen hombre, un hombre muy preparado; me gustaría para Gobernador de Sonora”, nos dijo a bocajarro Héctor Murillo Aispuru; la ciudad va a cambiar pronto

Siempre se ha sostenido que la contratación de una deuda con fines bien determinados; con los dineros bien usados exclusivamente para sus fines y por supuesto disponer con capacidad de pago, no debe asustar a nadie ya que el único temor debe ser que no te presten, obvio, que el recurso sea bien empleado y, sobre todo, no mocharlo para el bolsillo de los funcionarios públicos

Es por eso que no nos escandaliza en lo más mínimo la posibilidad de que el Ayuntamiento de Hermosillo recurra a la banca de desarrollo para que en términos más favorables que la banca comercial, disponga de recursos para que las vialidades de la capital dejen ser zona de desastre y, porque no, Cajeme podría hacer lo mismo, así que ahí está esta rendija para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal.

En la mañanera de este miércoles hubo luz respecto al sentido de la plática que sostuvo la alcaldesa Célida López Cárdenas y el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado en Bavispe, cuando lo único sabido fue que el de Tabasco escuchó, aconsejó y dio instrucciones a la de Puerto Peñasco, tal como lo señaló la misma munícipe en un posteo tuitero, esperemos que eso no quede solo en promesas aunque Calida se saltó las trancas..

En su tradicional sermón de lunes a viernes, López Obrador comentó sobre los destrozos que dejaron las lluvias en Hermosillo y apuntó que ya la alcaldesa está en contacto con el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, para encontrar las alternativas de apoyo y mecanismos financieros para emprender trabajos de remediación, buen indicio, esperando uno que lo mismo venga para Cajeme.

Se infiere que el apoyo de la Federación no se prevé sea de forma directa o sea, la asignación de recursos extraordinarios, si no que se tratará de recurrir a alguna bolsa de financiamiento o cajón de crédito de Banobras, que tenemos entendido debe ser más blando que los que otorga la banca comercial, aunque de todas formas se deberá de aprobar por la legislatura sonorense.

Pero como decíamos, no hay que temerle al crédito si éste se contrata para enfrentar un problema específico y se usa con honestidad y transparencia, que a como están los tiempos, seguramente Doña Célida cubriría a cabalidad dichas asignaturas y compromisos ante la representación popular sonorense, dándose por descontado de que con el apoyo de López Obrador, Banobras dará facilidades de pago, así como un especie de aval.

Es que solo así se entienden las declaraciones presidenciales tan “solidarias” por un lado y las expresiones tan amables de la alcaldesa al inquilino de Palacio Nacional, para ofrecer en su conjunto una muy buena expectativa para los hermosillenses que actualmente tenemos que transitar por vialidades en pésimo estado, ah, Sergio Villegas Orpinela reveló este martes que seria la cementera regia Cemex la encargada de los trabajos.

Pero bueno, en esto pudiera ver gato encerrado, pues con anterioridad la gobernadora Claudia Pavlovich había dado a conocer que le solicitaría al presidente López Obrador un apoyo de mil millones de pesos para apoyar a los municipios a reparar las principales calles que están destrozadas, así que Célida se salto las trancas y hasta pudiera decirse que le falto al respeto a la mandataria.

Ya sobre la catilinaria tan gastada respecto a los efectos de regímenes neoliberales y demás, que recetó el preciso, muy poco que decir y más bien esa tabla rasa que aplica al emitir sus juicios queda sin efecto porque en plena etapa neoliberal, que se supone fue la gestión de Ernesto Gándara Camou al frente del ayuntamiento de Hermosillo, no sólo no se endeudó el ayuntamiento, sino que redujo la deuda, mismo caso de Jesús Félix Holguín en su segunda administración, habiendo priorizado el gasto de inversión en lugar del gasto corriente.

Así las cosas, tal como ocurrió en la probación de la contratación del crédito al Gobierno del Estado en diciembre pasado, si se fundamenta con la misma solidez ante la legislatura, no creemos que López Cárdenas tenga mayor problema para superar el retén del Congreso del Estado, distinto a la reciente balconeada al gobierno AMLO-4T, de un crédito de 900 millones de dólares solicitados al Banco Mundial, no para infraestructura, sino para regalarlo en los programas clientelares de corte social (electoral).

En otros asuntos, tal como se había adelantado desde la semana pasada, Guillermo Noriega Esparza dejaría la coordinación estatal del IMSS en Sonora a partir del 15 de febrero próximo, en el marco de la revolcada de criterios aplicada para convertir a los delegados o representantes en Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, lastima, pues ha sido uno de los mejores delegados y en tan poco tiempo.

A través de dicho procedimiento Noriega Esparza ya tiene como relevo a Edgar Jesús Zitle García, tal como se dio a conocer en la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del organismo en donde rindió protesta junto a 34 nuevos Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, antes conocidos como delegados, haciendo uno votos porque Zitle García aproveche el gran trabajo del amigo Jaime Ramírez Montes en el área de Comunicación Social.

En asuntos políticos, de su propio ronco pecho, el reconocido y honesto lider social y gestor de adultos mayores, Héctor Murillo Aispuro (hermano de ya sabe quien), nos dijo delante de varios testigos ayer a eso de la una de la tarde por fuera de Palacio Municipal algo que casi nos paralizó: “Mariscal es un buen hombre, un hombre muy preparado, me gusta para gobernador de Sonora”. Lo apoyarías?, le preguntamos, y nos dijo: “Claro que si, seria un buen gobernador”.

Ya entrando en detalles, Héctor Murillo reconoció el malestar de la gente por el estado físico de las principales avenidas de la ciudad y los problemas de las fugas de drenaje. “Ya está trabajando en eso, el problema es la falta de recursos, todo va a salir bien”, expresó. Ha, no sabemos como va a reaccionar su carnal Miguel Ángel Murillo Aispuro, borreguista cien por ciento, lo mismo su gran amigo Manuelito Montaño Gutiérrez, así que el buen Héctor ya se abrió, y por Mariscal.