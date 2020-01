Politica Regional

Compartir ! tweet





La guerra de los contratos colectivos de trabajo y el gran error de AMLO de haber perdonado y cobijado al pillo del Napito; no haya que hacer con él

De moda las chamaqueadas a diputados locales y regidores; en el caso del Presupuesto Estatal se habla de un buen billete para los de Morenistas

Da palo el TEPJE al nefasto grupito de la CNHJ de Morena, de pretender expulsar a Lily Téllez de la bancada; ella siempre tuvo el apoyo de Monreal

En donde parece que se va a poner buena es la guerra sindical que se avecina por el control de contratos colectivos, y es que de acuerdo a la reforma laboral, ahora las empresas pueden tener todos los sindicatos que quieran los trabajadores, a lo mejor porque no había ninguno, porque desde marzo del año y tienen hasta el 2022 para realizar elecciones libres y que los afiliados digan que sindicato quieren.

Pero además, parece que tendrán que consultar sobre las negociaciones que se hagan para los contratos colectivos y se irán sobre el que dé más, esto va a poner en aprietos a las empresas porque seguramente las centrales obreras y sindicatos van a apretar más en las negociaciones para conseguir lo más que se pueda para sus afiliados. Esto comienza desde este mes.

La bronca será también lo que la 4T hará con los líderes chipileados como Napoleón Gómez Urrutia, cuya familia está mostrando el cobre, mejor dicho el oro, porque es mucho dinero, y de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, el hijo de Napito acaba de publicar en su canal de You Tube que es dueño de 31 vehículos de lujo, con valor de 2 millones cada uno porque son Audi, Mercedes Benz Clase E, Land Rover, Mustang, BMW, Porsches y otras marcas famosas.

El chavo Napoleón Gómez Casso mostró que tiene siete motocicletas, también de alto rango, obviamente que la Secretaría de la Función Pública dirá que está exonerado –como en el caso de Bartlett–, porque es producto del sudor de la frente de su papi, bueno, pues a esos líderes son a los que el gobierno federal apoyará para que desplacen a las centrales obreras.

Se imagina, si ahorita batean que es un contento, luego que sean dueños de los principales sindicatos, no los alcanza ni Carlos Slim, lo siento por los pobres chayochairos que tienen que salir a defenderlos, ah, ni que decir de las fastuosas residencias que en México y Canadá tiene este pillo de siete suelas que a mala hora lo apapacharon el Peje y la 4T

Las chamaqueadas político-legislativas parecen estar de moda en Sonora, parece que se está haciendo costumbre que a los pobres diputados y regidores de Morena los estén chamaqueando con lo que votan y, sino, recordar que el 24 de diciembre los legisladores guindas aprobaron la deuda de 1,300 millones y luego dijeron que no se dieron cuenta (¿). El billete estuvo muy bueno!

Pues lo mismo están argumentando los regidores de Cajeme, al darse cuenta que en la ley de ingresos municipales del 2020 iba un pequeño incremento en las tarifas del agua potable, pero resulta, según dicen los inocentes ediles, que nunca supieron que contenía la mentada ley y la votar sin ver y sin leer.

Ahora quieren citar a la comisión de Agua Potable y quieren que se desapruebe, claro, luego que les está lloviendo que es un contento porque consideran un abuso, bueno, desde luego que a estas alturas nadie se cree eso de los agarraron de sus gallinitas ciegas porque además aprobaron el cobro del revisado a vehículos y aumento en panteones.

Célida inicia bien el año, por lo que debe andar porque aseguran que ya llegó a un acuerdo con la empresa Con Luz Hmo para cancelar la polémica concesión del alumbrado público, al parecer prefirieron mejor un arreglo que un pleito de largo plazo, en tanto hay un proyecto con CEMEX para pavimentar con concreto hidráulico las principales calles.

Ahora seguramente –en hornosillo– deberán ponerse de acuerdo para los pagos pendientes y seguramente la empresa buscará alguna indemnización, sin embargo, si logran desatar este nudo habrá un buen guardadito para las arcas municipales, ha, mas que excelente el papel del joven profesionista Carlos Díaz Ayoub como director de comunicación social de la comuna capitalina.

En asuntos polacos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó ayer la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena de expulsar a la senadora Lilly Téllez de su grupo parlamentario, sin duda alguna, un gran espaldarazo de corte legal-electoral para la comunicadora sonorense.

De acuerdo con Reforma, el TEPJF consideró que la comisión morenista no tiene facultades para tomar decisiones sobre asuntos de la bancada, bueno, hay que aclarar que tal “comisión” son unos cuantos rojillos nefastos que llegaron como legisladores por el corriente sistema de tómbola, pero Lily siempre ha tenido el apoyo de Ricardo Monreal.

Cabe recordar que la CNHJ ordenó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena, que la expulsara de la bancada, porque la también periodista, no era militante, ni respetaba los valores partidistas, pero el buen Ricardo les dijo “nanay”, a otros panteones con esos huesos, y hasta ese grupo trató de hacerle “montón”, ah, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador también ha estado de lado de Lily.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora dijo que la comisión no dio motivos consistentes para la expulsión de Lilly Téllez, así que esos nefastos vividores del erario publico en el Senado salieron con la cola entre las patas, siendo ese mismo reducido grupito de “senadores” los que han empujado una serie de iniciativas tendientes a controlar y quedarse con el INE. Ave María Purísima!

En asuntos mejores, «Plumas de pavo real» con la compañía La rana en la hamaca y Recuerdos de un fonógrafo enamorado, con la soprano Betsabé Brito Urdapilleta y el pianista Mitchel Casas son los dos eventos que se presentarán en Cajeme (domingo 19 y jueves 23 respectivamente) como subsede del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020.

En Navojoa, lugar más cercano a la sede principal disfrutarán de la música de Los Hijos de Frank, el martes 21 y la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray Ivo Tonek el jueves 23, ah, quiero suponer que esa obra musical se refiere al caso de Ana Frank, la jovencita judía que escribió un libro bajo el sótano durante la ocupación nazi.

El puerto de Guaymas podrá apreciar del Recital de voz y piano con alumnos del II Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado 2020, con la participación de la mezzosoprano Alejandra Gómez y la soprano Luz del Carmen Ramírez, acompañadas al piano por Emmanuel Sabás, el miércoles 22.