Bloquean carretera en salida de Navojoa

* Trabajadores de Oomapasn se manifiestan por segundo día, piden diálogo con alcaldesa.

Por segundo día consecutivo se manifestó personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), pero esta vez bloquearon la carretera federal México 15 y periférico, a la salida Sur de la ciudad.

El bloqueo de la vía de comunicación molestó a automovilistas, quienes por horas quedaron atorados en la rúa federal hasta que elementos de la Policía Federal acudieron al lugar y pidieron a los manifestantes abrieran el paso para desfogar el tráfico.

Orlando Lara Alcántar, dirigente sindical del Oomapasn, señaló que estarán en el sitio durante la jornada laboral, bloqueando de cinco a diez minutos y abriendo paso en el mismo lapso de tiempo.

«Queremos que la alcaldesa nos atienda, que venga a hablar con nosotros y nos diga que no hay recortes de nuestro personal», pidió.

Responde alcaldesa

María del Rosario Quintero Borbón, presidenta Municipal, aseveró que ya se les cumplió el pliego petitorio y negó las acusaciones del líder.

«Ya se cumplió sus demandas, de muestra está que la misma Junta de Conciliación les rechazó la huelga por no haber elementos», añadió, «ya no sé qué más hacer, nosotros estamos abiertos al diálogo». Tomado de El Imparcial.