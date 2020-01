Politica Regional

Compartir ! tweet





Los pre candidatos a gobernador por MORENA para el 2021 son: político sonorense, Lic. Francisco Aragón Salcido

En primer lugar está el presidenciable Francisco Alfonso Durazo Montaño, o bien a quien él apoye ante el fiel de la balanza, que es el Presidente Andrés Manuel López Obrador; Lilly Téllez, Arturo Bours, Celida López, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Wendy Briseño, Lorena Valles, Javier Lamarque, Jorge Luis Taddei Bringas y Petra Santos, quien al parecer la mandaron de embajadora a un país de África, dice el Lic. Francisco Aragón Salcido, excelente analista político sonorense, menciona el excelente abogado y analista

También menciona al Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Wendy Briseño, Lorena Valles, Javier Lamarque, Jorge Luis Taddei Bringas y Petra Santos, quien al parecer la mandaron de embajadora a un país de África, dice el Lic. Francisco Aragón Salcido, excelente analista político sonorense, menciona el excelente abogado y analista político sonorense, Lic. Francisco Aragón Salcido.

Aunque la sanluisina asegura estar apoyada por el Secretario de Relaciones Exteriores y, también presidenciable, Marcelo Ebrad Casaubon. Taddei Bringas no es un ningún pillo, tampoco chambón, que yo sepa no tiene cola que le pisen, siempre ha actuado conforme a derecho, es que Jorge Luis ha trabajado honradamente en la Universidad de Sonora, por tal motivo él se labro su propia carrera política y, siempre operando al lado de las causas sociales.

Ciertos periodistas le reclaman a Jorge que no tiene un plan de comunicación social, y uno piensa, pues para qué diantres lo requiere. Taddei ganaria la gubernatura, por la división del PRI-PAN-MC-PRD, por el 1/3 mayor, me parece habida cuenta de su dilatada y consistente carrera política y, actuando siempre como oposición de izquierda, es de loas más capacitados, experimentado e idóneo, puesto que así lo ha demostrado en este año de gobierno de AMLO, afirma Aragón Salcido.

“A Jorge Luis le ha ido muy bien en la coordinación de delegados en Sonora; por otra parte tiene un bien ganado prestigio académico entre los miembros del STAUS de la UNISON, y pues hasta en un futuro próximo, si no es gobernador, podría ser un buen rector de la máxima casa de estudios. Simplemente recordemos que él fue Líder del CEUS en la UNISON a mediados de los años setentas, en la lucha contra el Rector Alfonso Castellanos Idiáquez, de ahí que Jorge Luis no le debe nada a nadie.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor con Perfil PRODEP, sus áreas de interés son Sustentabilidad Energética, hídrica y educativa, además de la innovación, se ha desempeñado como ingeniero en la industria maquiladora y minera, analista en el gobierno federal, jefe de departamento de ingeniería industrial y asesor estadístico en empresa evaluadora de proyectos.

No omito considerar que se especula que en dado caso que al popular Ernesto “Borrego” Gándara Camou no lo nominen en el PRI , desde luego en alianza con el PAN, ya que es el más competitivo y, si se le complican las cosas a Morena en las elecciones de este 2020, ya sea que pierda en Coahuila y Campeche, y ganen el PRI o el PAN; pues quizás podrían invitarlo a MORENA como su candidato, pues como se dijo, es amigo de Alfonso Durazo, y entonces sí, PAN y PRI, que se agarren, pues ni regidurías ganarían en 2021, pero pues en este caso creo que abría una transición de terciopelo de Claudia Pavlovich, ya ven que el Borrego Gándara es un gran diplomático y político que , no tiene broncas con nadie.

Los de PRI o el PAN no deben admirarse de Morena por sus alianzas o nominaciones de coyuntura , sino de sus propios lideres y militantes; no debemos satanizar a nadie, se están mimetizando en asesores de imagen o promotores de candidatos y de todos los partidos a lo largo y ancho del Estado, excelente que sean ya unos auténticos free lance, en la especie, ya es muy difícil y hasta temerario denostar a los políticos, o pelearse con ellos, sean del partido que sean , muchos son mis amigos y otros nada más conocidos

”Pero mis respetos para todos, los que se andan disputando los espacios y programas en los medios son los comunicadores, y a veces se exceden en los apostrofes, pero pues la sangre todavía no llega al río, a ver si me doy a entender, la coyuntura a escala nacional es favorable al Partido-Movimiento Morena, que fundó Andrés Manuel López Obrador en 2013”, señala el reconocido abogado sonorense

“Morena desplazó a los intelectuales orgánicos e inorgánicos del PRI-PAN-PRD, hoy por hoy convertidos en una prensa marginal , conservadora, ex comentocracia dorada, o círculo rojo , pues para 2018 , AMLO había edificado todo un bloque histórico; como lo fue el FDN de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1988, o la alianza por el cambio de Vicente Fox Quesada en 2000 quienes ganaron a pesar de la despiadada critica de la prensa oficialoide”, recuerda Aragón Salcido.