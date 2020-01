¡El Senador Pedro Haces, el hombre fuerte del sexenio de AMLO, le dieron CATEM y ahora su nuevo partido Fuerza Social por México!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y no cabe duda lo del cesar al cesar y nos referimos al inteligente y sagaz senador de la republica el Lic. Pedro Haces, un hombre muy fuerte políticamente en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Primero le dan la senaduría, luego el presidente de México le da todo el poder para que la ya caduca CTM filial del PRI casi desaparezca y ahora se convierta en CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y por lógica él es el secretario general en toda la república por órdenes directas de AMLO y por si esto fuera poco ahora el senador Pedro Haces ya tiene amarrado su nuevo partido político que acaba de formar haciendo ya todas las asambleas necesarias en el país para conformar ahora FUERZA SOCIAL POR MEXICO.

Donde sin duda para julio del presente año el será el nuevo presidente nacional de ese poderoso nuevo partido apoyado con todo por la CATEM y por el presidente de la república, así que agárrense porque el senador Pedro Haces viene fuerte en todo el país y la gran verdad me da muchísimo gusto porque mi gran jefe y amigo Don Cata es un gran pero gran amigo del senador Pedro Haces desde que estaban en pesca los dos, así que mucha suerte y que sigan los éxitos enhorabuena, y si no al tiempo amigos lectores.