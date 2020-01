Politica Regional

Compartir ! tweet





Fuerza Social por México logra asambleas requeridas por el INE para ser partido político; gran logro del Senador Pedro Haces

Se define como una organización cívico-política de centroizquierda; ya tiene cuadros en Sonora y abrirá oficinas

Nuevo retraso para reubicar a la SADER nacional en Cd. Obregón, por falta de recursos, dice el superdelegado federal Jorge Taddei

Con recursos estatales se rehabilitará la calle Circunvalación del PICO, informa el Dip. Armando Alcalá; se espera participen las empresas

Fallece el reconocido “monero” –así le gustaba que le dijeran–, Germán Osuna; fue además brillante periodista y fotógrafo

Fuerza Social por México, organización que espera convertirse en partido político nacional, logró cumplir con las asambleas requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como fuerza política nacional. El primer medio en dar la nota fue El Universal la tarde del domingo.

Ayer domingo, la organización concretó sus asambleas constitutivas en Colima y Tamaulipas en un ambiente de unidad, compañerismo y de regocijo, lo que sin duda alguna posiciona en las alturas a su líder moral, el senador Pedro Haces, de las gentes muy cercanas a AMLO.

Hasta el momento, de acuerdo con sus coordinadores nacionales, la agrupación ha realizado asambleas avaladas por el INE en Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Campeche, Zacatecas.

También en Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo y Jalisco, y si en el caso de Sonora no se concretó el pasado mes, fue por el repentino cambio de coordinador general de dicha Asamblea, haciéndose a un lado a conocido cajemense por un enviado de Ciudad de México, al parecer sin haberse consultado a Pedro Haces.

Ahí estuvo, el mal detalle, el error garrafal, ya que de lo contrario el INE hubiese avalado la Asamblea realizada en el CUM, pues por cuestiones de la logística del chilango a cargo de dicho evento no llegaron a tiempos cientos de personas con las que se hubieran completado las condiciones del INE.

Fuerza Social por México se define como “una organización cívico-política de centroizquierda, con tendencia progresista, cuyos principios de acción son la lucha por la democracia, la justicia social y la igualdad de todas las personas”, dijo a El Universal uno de los personajes claves en esa asamblea definitiva.

Lo importante es que Fuerza Social por México ya va derechito a ser un nuevo partido político, y regresando con Cajeme, déjenos decirle, lector, que el senador Pedro Haces cuenta en Ricardo Bours Castelo y Catarino Villegas Alvarado, con buenos y cercanos amigos, habiéndose reunido Ricardo con Pedro en la ciudad de México en un restaurante en noviembre pasado.

En más de asuntos de la 4T, por falta de recursos económicos, las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) no han podido ser trasladadas a Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, como había previsto el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El representante de Bienestar Social en Sonora, Jorge Taddei Bringas, señaló que el proyecto de descentralización de las oficinas de las dependencias federales de momento está detenido porque hay una austeridad republicana, aunque el presidente no quita dedo en la llagada para su cristalización.

“Yo creo que son problemas financieros, desafortunada o afortunadamente hay mucha demanda de los apoyos de los beneficios sociales que se han canalizado; entonces, hay cuestiones de la austeridad republicana que se utiliza en la administración pública federal que no han sido prioritarias”, expuso.

El funcionario dijo desconocer cuánto será el costo de trasladar las oficinas centrales de Sader de la Ciudad de México a Obregón, pero espera que con los recortes presupuestales que se han hecho, además de entregar apoyos, se pueda sustentar dicho cambio

Están programados recursos para Parque Industrial

Los recursos que se destinarán a la pavimentación de la avenida Circunvalación del Parque Industrial están contemplados en el dinero que obtendrá el Gobierno del Estado a través del crédito autorizado por el Congreso local, aseguró el diputado Armando Alcalá Alcaraz.

“Esa partida está dentro del paquete de obras programadas para realizarse con el crédito solicitado y una vez que se obtenga el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, proyectará la obra”, afirmó.

Aún está por definirse el monto total de los recursos que se la asignarán, pero primero debe adquirirse el crédito y enseguida pugnar por la cantidad que se destine, dijo el legislador, sin duda alguna una excelente noticia

Es seguro que se hará la obra, reiteró, ya está prevista e incluso se ha platicado con los industriales quienes se han comprometido a dar una aportación como lo hicieron cuando se rehabilitó el bulevar Las Torres en el Parque y, así, de esta manera, tratar de llegar a acuerdos conjuntos para rehabilitar mas calles.

Es cuestión de tiempo para que se anuncie pero esto ya está caminando, sostuvo Alcalá Alcaraz, quien por cierto todavía la semana visitó por distintos rumbos de la ciudad el valle a reconocidas lideres sociales y de seccionales priistas para compartir la rosca de reyes, como también durante diciembre llevo regalos, piñatas, juguetes y dulces a los niños con motivo de Navidad.

Por cierto, las obras de rehabilitación y embellecimiento de la plaza publica de la comisaría de Esperanza que tendrán un costo de cinco millones de pesos también serán con recursos estatales, gestión directa de la diputada Ernestina Castro, nos dijeron el conocido vecino de esa comunidad, Rubén Bojórquez Salas y el MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, quien maneja una veterinaria ahí en Esperanza aunque se casa está en Cócorit.