Marea Brava

REGULO Ríos Cervantes y un excomandante de Bomberos de Cajeme, siguen hablando del coraje que sienten por haber sido despedidos del H. Ayuntamiento de Cajeme. A ambos personajes, sé les comprobó actos que trastocaron la vida laboral y administrativa de gobierno, y ahora, filtran informaciones dudosas en mesas de comisiones de los Regidores de la comuna, lo cual, se atenderá en tiempo y forma, por Contraloría Municipal…- YA NOMAS FALTA QUE HAGAN lo del exsecretario de Desarrollo Social, maestro Fusto Flores Guerrero.

LOS TERRENOS DEL PANTEON VALEN LO MISMO…- No hay aumentos en terrenos para uso inmediato en Panteones Municipales…- Simplemente, es una estrategia de ajuste contra los acaparadores, dijo Santiago López Meza, Director General del Sistema DIF Cajeme…- Comentó que el costo a futuro de un terreno en panteones privados es de 22 mil pesos. “Nosotros hacemos esto, y quien desee adquirir un terreno a futuro en nuestros panteones municipales, sé lo ofrecemos en 12 mil pesos, mucho menor a esa cifra y es prácticamente la mitad”.

EMPIEZA LA GUERRA DE PARTIDOS…- El Líder Nacional del PRI, Alejandro Moreno, dice que INSABI es un espejismo. A nivel Nacional se escuchan gritos de desesperación de la gente que acude a buscar ayuda de este nuevo programa de SALUD que anunció, recientemente Andrés Manuel López Obrador…- “Todo es una mentira. Todo nos venden y más caro. La atención de nuestros enfermos está en juego, porque nos aseguran, que apenas se están afinando los detalles de este nuevo programa de salud”. Afirman derechohabientes que no pueden pagar la atención…- OTROS DICEN QUE NO TARDA en aterrizar bien este programa federal……………-

LLEGO A Sonora el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, y prometió justicia al caso LEBARON……………-

"Nosotros hacemos esto, y quien desee adquirir un terreno a futuro en nuestros panteones municipales, sé lo ofrecemos en 12 mil pesos, mucho menor a esa cifra y es prácticamente la mitad", agregó. Seguimos vendiendo terrenos de uso inmediato en $959 pesos. Si una familia de escasos recursos no puede pagar los 959 pesos, le realizamos un estudio socioeconómico, y si esta no puede pagar el costo real, se lo dejamos a mitad de precio o hasta en 20 pesos, por lo que no queda sin el apoyo respectivo que sigue ofreciendo DIF.Cajeme a los más vulnerables…- LOS ACAPARADORES, SON LOS INCONFORMES……………….-

YA NOMAS FALTA QUE HAGAN lo del exsecretario de Desarrollo Social, maestro Fusto Flores Guerrero, quien pancarta en mano, se la llevó jorobando por todos lados, hasta que le llegó el cansancio y desistió de una lucha innecesaria…- SIEMPRE HAY QUE ACEPTAR LA DERROTA……- HASTA CUANDO actuará el Contralor del estado Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro contra HORACIO VALENZUELA, titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado. Son bastantes las quejas de corrupción que existen contra esa dependencia laboral y nadie hace nada por poner un hasta AQUI…- No me haga pensar mal de usted mí Lic. …- MUCHOS REZAGOS A FAVOR DE LOS PODEROSOS………….-

EL CANCER nos arrebató a German Osuna Cruz. Fue un periodista caricaturista de creaciones ingeniosas y humorísticas que gustaban a todos en el ámbito político y deportivo…- Mí amigo, nos dejó todo un legado del periodismo humorístico (Monos), y se ganó el reconocimiento Nacional, estatal y local de Cajeme.

German, siempre rechazó la división del gremio periodístico, pero, hay tantos oportunistas que se arriman para beneficiarse de los más débiles de cerebro, con la promesa de que si se suman les irá bien. Este tipo de actuaciones de algunos comunicadores, siempre las rechazó. Todavía, desde la cama que ocupó para luchar contra esta horrible enfermedad, nos dijo a un servidor, a Horacio Zamudio y al escritor Lic. Alejandro Mungarro, que la división entre los comunicadores no es nada bueno para nadie, ya que todos ocupamos de todos para poder avanzar en este juego de palabras que utilizamos diariamente a favor de nuestros lectores que diariamente nos buscan a través de las redes sociales para conocer el diario acontecer informativo del Estado y de Cajeme.

Nunca olvidaré sus trabajos y su juego de palabras, al redactar sus columnas y crónicas, las cuales eran muy humorísticas al leerlas. No puedo dejar pasar que en el año 2006, fue enviado especial al Mundial de Alemania como corresponsal de El Regional de Sonora, y desde ese lugar, mando las mejores crónicas deportivas, las mejores caricaturas y las mejores fotografías, acompañando a grandes comentaristas de la TV mexicana…- Si bien es cierto, German Osuna Cruz, nació con fines humorísticos, luego cambió al género de caricatura política, con ilustraciones que hacían referencia a polémicas sobre ciertos eventos y personajes políticos que se subían al Ring. Más adelante, le nació la caricatura literaria en una televisora local de Cajeme, con el fin de ilustrar a los personajes que entraban en polémica por algún caso……- SIEMPRE FUE EL MEJOR EN SU OFICIO.

