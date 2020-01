‘Cuando ya no nos quieran, nos vamos’: López Obrador

Compartir ! tweet





* El presidente reitera que acatará resultado de la consulta de revocación de mandato de 2021; cuestiona a quienes se mantienen en cargos aún sin tener el respaldo social

Al reiterar que acatará la consulta para la revocación de mandato que se realizará en el 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acatará lo que decidan los participantes.

“Cuando ya no nos quieran, nos vamos, no solo es el referéndum, es hasta el 2024 y no hay reelección y la gente va a elegir libremente, vamos a asegurar que haya democracia”, mencionó al referirse a las elecciones donde se elegirá a su sucesor en la Presidencia.

Añadió que al momento de elegir a un candidato, también se “elige un programa para que se lleve a cabo un cambio, de manera respetuosa, sin violar la ley, sin autoritarismos, respetando las libertades”.

Criticó a quienes quieren sostenerse en los puestos sin el apoyo del pueblo: “Es lamentable que el presidente que tiene 15, 20 puntos de aceptación y ahí está; y puede sacar la policía, el ejército a las calles, ‘¿oye, pero si no te quieren, para qué sigues?’”, cuestionó el mandatario.

Agregó que es un gran servicio despedirse del cargo si no se cuenta con la aceptación de la población.

«Es un gran servicio decir ‘ahí nos vemos’, lo otro es como una enfermedad. Mantenerse a costa de los que sea, sacrificando a la gente, deprimiendo al pueblo”, criticó