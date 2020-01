Politica Regional

Compartir ! tweet





Gobernadores pretextan recorte de recursos para promover nuevos impuestos: Mario Delgado, si, pero entre ellos los de Puebla y BC, morenistas

No hubo aumento del IEPES para combustibles, y menos que lo hayamos apoyado, nos aclara el Diputado federal Javier Lamarque Cano

Tormenta en la SSPM-Cajeme tras la “renuncia” de Regulo Ríos como director administrativo; no respetaba a nadie, ni a los jefes policíacos!

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que algunos gobernadores han asegurado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortó recursos a las entidades, pero eso –subrayó– realmente es un pretexto para promover nuevos impuestos en sus estados y a nivel local.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, precisó, “se contempló la obligación del Ejecutivo en el pacto fiscal con las entidades federativas”, si, tiene mucha razon Mario Delgado, y entre esos gobernadores están los de Puebla y Baja California, de Morena.

“La obligación que tiene (el gobierno federal) en términos de aportaciones federales y participaciones no disminuye en términos reales, sino que aumenta lo que aumentó la inflación y la bolsa se mantiene constante, de tal manera que no hay ninguna caída de recursos para las entidades federativas”.

Además, abundó, empezó a circular la versión de que aumentaría el precio de la gasolina, pero eso “es absolutamente falso”. Asi, se especuló de un incremento al IEPES para los combustibles iban a subir de precios, pero el diputado federal Javier Lamarque nos aclaró esta semana que no hubo tal.

No hubo cambios en el precio de los combustibles, ya que el 31 de diciembre de 2019 la gasolina Regular estaba en 19.52 y el 4 de enero pasó a 19.53 pesos el litro; la gasolina Premium cerró el año en 20.86 y continúa en ese precio, y el diésel cerró el año de 21.28 a 21.27 pesos por litro, sostuvo en conferencia de prensa.

“El gobierno está cumpliendo puntualmente la promesa de no incrementar en términos reales el precio de los energéticos, ni siquiera en términos nominales”, subrayo el lider de la bancada morenista en el Congreso de la Unión ante las versiones de que varios gobernadores subieron sus impuestos estatales por culpa de la Federación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores, donde se recibía el año con malas noticias y se hacía muy complicada la cuesta enero, “hoy tenemos buenas noticias”. Bueno, no es para tanto Don Mario, aunque usted recibe línea de Presidencia de la Republica.

Delgado Carrillo explicó que en su primer año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo el endeudamiento, incluso bajó de 44.9% a 44.7% del PIB, “es un esfuerzo muy importante y es producto de mantener orden en las finanzas públicas y de haber cumplido el superávit de 1.0% en 2019, al que el gobierno se comprometió”.

Este es un mensaje muy bueno para los mercados e inversionistas saber “que se tiene un gobierno disciplinado y que mantiene los equilibrios fiscales”. Asi es, lo malo es que la gran mayoria de los ingresos fiscales se van a la coladera de regalarlos en programas sociales clienterales de corte electoral atraves de los llamados Servidores de la Nacional, cien por ciento morenistas.

Y mencionó que el avance en el Comité de Finanzas del Senado estadunidense en la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en inglés) ayudará a fortalecer las expectativas positivas para la economía en este año. Que buen, esperemos que eso se cumpla, asi lo reclama el pais.

“Estoy seguro que eso va a ser un detonante de muchas inversiones en toda la región de Norteamérica y principalmente en nuestro país”, expresó el dirigente de la fraccion mayoritaria de Morena ante el Congreso de la Unión, y casi por nada el mismo se apresuró a apoyar ese acuerdo comercial con Estados Unidos y Canada.

Todo esto son buenas noticias para las familias mexicanas. Además, si le sumamos la mayor inversión social en la historia, donde casi 20 millones de mexicanos van a estar recibiendo apoyos directos vía pensión a adultos mayores, algún tipo de beca o algún otro tipo de programa para el bienestar, es una buena perspectiva económica para nuestro país en este 2020”.

TORMENTA EN LA SSPM

Así es, un poderosa tormenta se desató por rumbos de Jalisco y 300 tras las “renuncia” –cese fulminante desde las alturas, supimos—del director administrativo, Licenciado Regulo Ríos, ya que este señor –repugnante y cara de pocos amigos—no respetaba jerarquías ahí en la Secretaria de Seguridad Publica, creyéndose el mero mero, es mas, hasta desafiaba a los mismos jefes policíacos.

Y como para echarle mas gasolina a la hoguera, dicen que ayer jueves se le vio tomando café en una de las mesas del Café Bibi con el también duro de roer y ave de mil tempestades, el regidor Rosendo Arrayales—Dios los hace, solitos de juntan–, seguramente para filtrarle información y golpear al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y de paso al Director Operativo, Francisco Cano Castro.

Pero para fortuna de la SSPM y todas sus áreas, así como las de Palacio Municipal que tienen que ver con Seguridad Publica, esa tormenta amaninó ayer mismo, las aguas volvieron a su nivel y ni a ligera llovizna llegaba ya esa “tormenta”.