Marea Brava

NO ES CIERTO LO QUE DICEN DE EL…- Sera muy recto y honesto Regulo Ríos Cervantes, pero, es una persona que no respeta jerarquías, y eso, no funciona así…-Dice la líder sindical Esperanza Valenzuela…- Disciplina y respeto a las jerarquías internas, debió haber tenido este señor…- “Yo personalmente lo enfrente, porque desde su llegada al área administrativa de Seguridad Publica, se la llevó hostigando a todo el personal para que le firmaran actas inventadas contra los altos mandos superiores, y yo jamás le permití, hiciera eso con mí personal sindicalizado”

TAMBIEN HAY NUEVO DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL. Sigue la mata dando…- El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a Francisco Javier Buelna Arzola, quien desde hoy se desempeñará como Director del Rastro y como Coordinador de la Unidad Municipal Rural, con la finalidad de dar otro sentido de crecimiento y mejorar la proyección de esta paramunicipal…- El cambio de dirigencia obedece a la restructuración para el presente ejercicio fiscal, pero tiene como propósito fundamental reforzar el mercadeo y la proyección de la dependencia.

“Cree, él, que porque era el titular administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, (renunció), podía mandar por encima del Lic. Cano Castro y del Coronel José Manuel Solís, quienes ya no lo soportaban”…- “Tengo pruebas contundentes de su mal procedimiento de hostigamiento laboral contra todo el personal administrativo (sindicalizado y no sindicalizado), a quienes citaba a su oficina personal para obligarlos a firmar actas de posibles conductas delictivas de la superioridad, lo cual, yo, siempre verifique lo que firmaban mis agremiados, ya que él, quería que firmaran lo que ellos no veían”, expuso la líder sindical…-

SI LAS COSAS SON ASI, creo, el Lic. Regulo Ríos Cervantes, podría enfrentar cargos ministeriales, por tratar de involucrar gente inocente en algo que jamás vieron…- MI PUNTO DE VISTA…- Entonces, quiere decir que Ríos Cervantes llegó al área administrativa con una estrategia bien planeada, pero, mal organizada para beneficiarse él, o, posibles amigos que quiso imponer en los altos mandos policiacos…- No hay que olvidar, que Regulo Ríos Cervantes, estuvo a un lado de cierta persona que ocupó en años pasados la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, y pudiera ser, que no le tomaron en cuenta sus propuestas para imponer a un amigo suyo a algún cargo…-

TODO TIENE LOGICA….- LO QUE SI ES CIERTO, es que todo el personal que tenía a su mando en el área administrativa de la SSPM, tuvieron que abandonar el BARCO, (como todo marinero traidor), porque se les identifica como empleados desleales, al no informar lo que venía haciendo desde su llegada a la SSPM…- SUERTE A LA OTRA MI LIC….- GRACIAS POR PARTICIPAR………………-

POR OTRO LADO, me di cuenta que el Lic. Regulo Ríos Cervantes, se reunió con un regidor del Partido del Trabajo (PT) en conocido restaurante de la calle Sonora el día de hoy, para entregarle las supuestas pruebas fabricadas que le hace a la SSPM… Es de conocimiento público, que este regidor, es una persona protagonista, la cual, lo hace para llamar la atención de la sociedad cajemense, pero, lo hará con algo prefabricado, para decir una mentira más, ya que si declaran lo quejosos en su contra, las cosas le saldrán al revés…- !!CUIDADO REGULO!! …- PARECE, PODRIA ENFRENTAR CARGOS MINISTERIALES POR EL SINDICATO…………..- SALIO POSITIVO el cambio del Comandante de Bomberos, Víctor Raúl Montoya Moroyoqui. Toma el mando Ángel Francisco García Tellechea. Esto se da en virtud a los ajustes de estructura que trae en este nuevo año, el H. Ayuntamiento de Cajeme. A Montoya Moroyoqui, se le reconoció el trabajo que realizó por un año al frente del Honorable Cuerpo de Bomberos. Su entrega y capacidad quedó demostrada, pero, LOS CAMBIOS SON PARA MEJORAR………..-

SUERTE AL QUE LLEGO……….- TAMBIEN HAY NUEVO DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL. Sigue la mata dando…- El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a Francisco Javier Buelna Arzola, quien desde hoy se desempeñará como Director del Rastro y como Coordinador de la Unidad Municipal Rural, con la finalidad de dar otro sentido de crecimiento y mejorar la proyección de esta paramunicipal…-

El cambio de dirigencia obedece a la restructuración para el presente ejercicio fiscal, pero tiene como propósito fundamental reforzar el mercadeo, la proyección de la dependencia, la eficiencia de los procesos y efectuar la reingeniería necesaria para que el rastro siga brindando los servicios tanto al sector social como al sector productivo y darle un mayor impulso para consolidarlo y que sea autosuficiente……………-

AHORA A EMBELLECER CAJEME…- continúa la rehabilitación del circuito de fuentes y cascadas ubicadas en diferentes plazas de la localidad…- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, señaló que después de modernizar la cascada del Danzante Yaqui, ubicada en la entrada norte de la ciudad, las cuadrillas de trabajo iniciaron con la rehabilitación de la fuente de la plaza Lázaro Cárdenas, donde hoy hicieron las primeras pruebas de funcionamiento…- VIENE LO BUENO EN ESTE AÑO………..- TRABAJO MATA GRILLA……………..-

