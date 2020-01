Marea Brava

Compartir ! tweet





CON LA NOVEDAD DE QUE ABEL MURRIETA, ya encontró trabajo…- Ahora, cobra muy bien por asesorar a la familia LEBARON. Me parece bien que haya encontrado en que entretenerse, pues desde que abandonó las oficinas de la FGJE, no había agarrado trabajo ni de TIRABICHI, pero, la suerte le cambio, y ahora la familia LEBARON le contrató para que jurídicamente les ayude a resolver este horrendo crimen que sufrieron a manos de NO SE QUIEN

POR AHI ESCUCHE que a Pueblo Yaqui, ya le invertirán cierta cantidad de recursos para acondicionar de una manera más presentable la entrada principal a esa Comisaria. Desconozco el monto, pero si sé, que ya preparan un plan técnico de obras, para iniciar con los trabajos que tanta falta le hace a este pueblo del Valle del Yaqui

Eduardo Flores

CON LA NOVEDAD DE QUE ABEL MURRIETA, ya encontró trabajo…- Ahora, cobra muy bien por asesorar a la familia LEBARON. Me parece bien que haya encontrado en que entretenerse, pues desde que abandonó las oficinas de la FGJE, no había agarrado trabajo ni de TIRABICHI, pero, la suerte le cambio, y ahora la familia LEBARON le contrató para que jurídicamente les ayude a resolver este horrendo crimen que sufrieron a manos de NO SE QUIEN. Sé de la capacidad de mi amigo Abel, pero lo importante para mí, es que ya encontró trabajo…- Y MUY BIEN PAGADO. Saludos a mí exfiscal………………-

POR OTRA PARTE, el asunto de la calle Quintana Roo, se vino abajo, por algún tiempo, pues en la mesa de Comisión de Desarrollo Urbano, la cual, la integran varios regidores de los diversos partidos políticos, se acordó por unanimidad dar marcha atrás a este proyecto. El Secretario de Desarrollo URBANO, José Carlos Galindo, anuncio ante los inconformes, que el proyecto ha sido suspendido, lo cual es una muestra más, de que el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, escucha a su pueblo…-

SI EL PUEBLO, DICE NO, pues que no se haga……………- POR AHI ESCUCHE que a Pueblo Yaqui, ya le invertirán cierta cantidad de recursos para acondicionar de una manera más presentable la entrada principal a esa Comisaria. Desconozco el monto, pero si sé, que ya preparan un plan técnico de obras, para iniciar con los trabajos que tanta falta le hace a este pueblo del Valle del Yaqui………………-

EN EDUCACION, TAMBIEN HAY QUEJAS, pero, nada que no pueda resolver el titular de la SEC Abrahán Montijo Cervantes en Cajeme, Resulta que un nutrido padres de la familia del Jardín de niños HERBERT SPENCER, cerraron el plantel educativo porque les cambiaron de personal de Intendencia, y eso, no se lo permitieron a quien lo haya hecho, ya que impusieron a un hombre de x nombre, nada más, porque no tiene educación para convivir con los infantes, y además de ser muy grosero y prepotente con las padres de familia…- ELLOS QUIEREN A la señora que tienen asignada a esta institución educativa, y para la otra, se debe consensar entre los padres de familia un posible cambio a futuro…- SIEMPRE HE DICHO, EL PUEBLO ORDENA y se le debe tomar en cuenta, así como se les toma en cuenta para cambio de nuevos gobiernos…………………..-

SE AMPLIO EL PLAZO DE DESCUENTOS hasta el 31 de Enero en la Agencia Fiscal del estado, en lo referente al descuento del 100 por ciento en recargos y multas en apoyo a la economía de las familias sonorenses…- NO HAY QUE DESAPROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD, porque después se les va hacer GORDO ANTONIO……………….-

CUIDALA WEBON, porque clarito vi cuando el carnicero le echó carne extra y le dijo… Para el PERRO Y CREO SE REFERIA A TI….- ANGEL FRANSISCO MONTOYA MOROYOQUI, Dicen es el nuevo comandante de BOMBEROS DE CAJEME Y DICEN que el Oficial Mayor le tomó la protesta de ley. Esperaré a que se haga oficial el nombramiento…………….- E

l DIRECTOR GENERAL del Hospital General de Cajeme, Salvador Icedo Zamora director general del Hospital General de Cajeme, ha sido muy profesional en lo referente a la atención de los lesionados del accidente ocurrido en Vícam entre un tren y un camión que trasportaba jornaleros agrícolas. Son 32 lesionados los que trasladaron al Hospital General de Obregón y son atendidos por médicos especialistas, de acuerdo a las lesiones que presenta cada una de las victimas…- EL HOSPITAL GENERAL de Cajeme, cuenta con excelentes herramientas quirúrgicas, aparatos de alta gama en tecnológica y una mano medica de la mejor…- MI RECONOCIMIENTO AL CUERPO MEDICO del Hospital General de Obregón……………………-

LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN Cajeme, la más corrupta de nuestro país. Horacio Valenzuela, debería renunciar a su cargo. Dentro de estas oficinas, se puede apreciar que pura delincuencia organizada opera bajo su responsabilidad, protegiendo los intereses de los mas grandes y violando los derechos de los trabajadores que ahí se presentan a reclamar sus derechos laborales…- ES UNA VERGÜENZA HORACIO VALENZUELA……………….

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71