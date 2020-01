Politica Regional

Compartir ! tweet





Quien es quien en la contienda por la gubernatura de Sonora, el profundo y serio análisis del brillante periodista Juan Carlos Zúñiga

Aunque nada nuevo bajo el sol, destaca sobremanera la figura de Ricardo Bours –por M.C.—y Sergio Pablo Mariscal por MORENA

Se ve difícil que López Obrador deje ir de la SSPF a Durazo, aunque el senador Arturo Bours le dice a Zúñiga que el también la quiere

El panorama realmente para la oposición es en este momento del año devastador en todo el país, luego de que se diera a conocer que la popularidad y aceptación del presidente regresó a los niveles más altos del 72% al cierre del 2019 e inicio de este 2020, lo que de alguna manera marca el rumbo político que se habrá de seguir, analiza el periodista Juan Carlos Zúñiga.

Y es que mire, podrá haber equivocaciones, traspiés de otros actores menores como los diputados de la 62 legislatura en Sonora, sin embargo la marca del gobierno de la Cuarta Transformación sigue intacta y fortaleciéndose a pesar de la fiera campaña de redes sociales y de noticias falsas y verdades a medias que la oposición ha lanzado como ofensiva y eso mueve a ver os escenarios.

Usted sabe, Sonora tiene cita en las urnas en julio del 2021, lo que implica que estamos a poco menos de 18 meses de ese momento, sin embargo es tan atractivo el panorama que en Morena particularmente los escenarios se mueven y los distintos actores ya miden sus escenarios y posibilidades; aunque también los otros partidos hay también movimiento.

Digamos que los tiempos del 2021 se están acelerando y la carrera imaginaria o derby por la gubernatura del estado, ya está más que caliente.

Así en Morena hay al menos 6 aspirantes serios, comenzando por el clasificado número 1 que es Alfonso Durazo Montaño, en una contienda interna en donde además se encuentra a su suplente, el senador Arturo Bours Griffith, quien dijo en entrevista con Pasión por los Negocios que sí quiere ser gobernador, que sí aspira a la candidatura de Morena y que estaría encantado de administrar su estado.

Pero no es el único, el alcalde de Cajeme Sergio Pablo Mariscal Alvarado dijo en una reunión por inicio de año que él está mas que apuntado y aunque dijo que su proyecto es con Alfonso Durazo, sostuvo que mantendrá la mano alzada a fin de participar en la contienda interna, en caso de que el actual secretario de Seguridad Pública no se presente a la interna.

La situación es muy similar con la presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, quien evidentemente aspira a la candidatura, sin embargo ha decidido ser más cautelosa y no abre su juego, señalando que en todo momento su proyecto es Alfonso Durazo.

Un poco más atrás, aunque sin descartarse, aparece el coordinador de los diputados federales por Sonora, Javier Lamarque Cano y al final, aunque no totalmente fuera del cuadro está Ana Gabriela Guevara, que ha pasado por momentos difíciles y algunos escándalos, sin embargo podría revivir en probabilidades s la delegación mexicana hace un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, es decir se le mueve una patita.

Lo que suceda con Morena, sus aliados y quien será eventualmente el candidato es hasta hoy un misterio, pues la decisión final tendrá que ver con una serie de pesos y contrapesos, sin embargo está claro que en cualquier balance que se haga, el candidato ideal de ese partido político no es otro que Alfonso Durazo, que en cualquier encuesta que se haya hecho hasta el momento respecto a intención de voto, gana de 2 a 1 respecto a su más cercano competidor.

Por lo que al día de hoy la perspectiva es que el secretario y senador con licencia sea quien se presente en la boleta como el rival a vencer.

La perspectiva ahí es que Morena obtiene al menos el 42 por ciento de los votos y en segundo lugar aparece siempre el PRI con el 21 por ciento de la intención de voto siempre y cuando sea Ernesto Gándara el candidato, pues la perspectiva para otros aspirantes en ese partido es nula o bastante escasa, apareciendo por ahí el secretario de gobierno Miguel Pompa Corella y algunos otros aspirantes que están bastante borrados de la mente de los electores.

El caso del PRI es interesante, pues al interior de ese partido hay incluso optimismo y me han dicho que los llamados “Borreguistas”, ya hasta se están repartiendo los puestos de su eventual gabinete de gobierno, lo que implica que están viendo escenarios distintos a los que marca la actual realidad política, sin embargo está claro que ellos harán su movida y su esfuerzo en busca de obtener lo que están buscando.

En tercer lugar, pero mucho muy lejos está el PAN, que sigue en la lona y al parecer ahí seguirá luego de la horrorosa experiencia del padresismo y por más que tratan de posicionar a Antonio Astiazarán o al alcalde de Puerto Peñasco Kiko Munro, la realidad es que para el blanquiazul las cosas lucen mucho muy difusas y en todo caso su participación será a nivel testimonial, a menos que se concrete esa alianza cínica con el PRI de que se ha venido hablando, materializando para Sonora por primera vez el PRIAN en las boletas.

Y en ello la duda es quién podrá ser el candidato o cuál será el mecanismo para designarlo, pues no creo que ni Ernesto Gándara esté dispuesto a ceder su candidatura o que los panistas quieran renunciar a postular a uno de los suyos, aunque aquí la influencia de Javier Gándara Magaña podría ser determinante.

Finalmente está Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo (quien antes juega a ser candidato independiente) y la diputada María Dolores del Río; aunque la verdad las encuestas ponen a ese partido en niveles mínimos de intención de voto que van del 3 al 5%, así que no se ve como pueda crecer, más bien su papel sería como agente polarizador, lo que diluiría los votos para el PRI y el PAN y en todo caso fortalecería las opciones de Morena.

En este terreno aparece también el PES, que al estar renovando su registro tendría que irse por la libre, y eventualmente podría aparecer el PT de no concretarse la alianza con Morena, lo que lanzaría una eventual candidatura en solitario o a través de alguna alianza para Ana Gabriela Guevara, lo que la verdad también sería a nivel testimonial.