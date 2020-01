Reflejan reportes de Gobierno más robos a trenes

Compartir ! tweet





* Al alza los hurtos en Sonora, Coahuila y Sinaloa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los robos a trenes en el norte del país van a la baja, basado en denuncias presentadas, pero las cifras reportadas por un órgano federal evidencian lo contrario.

El Mandatario aseguró que la nota difundida por Grupo Reforma, en la que informó que en los primeros nueve meses de 2019 los hurtos al tren en Sonora, Coahuila y Sinaloa tuvieron un crecimiento anual de hasta 64.7%, no correspondía a la realidad.

Sin embargo, dicha información fue obtenida de los reportes de seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano con datos trimestrales que publica la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Este organismo tiene a su cargo la regulación, vigilancia y verificación de la construcción, operación y explotación del sistema ferroviario mexicano.

«La nota del Reforma, que tampoco obedece a la realidad, es de que aumentó el robo de trenes en el norte del país, también tenemos la información de que no es así, lo hacemos porque es nuestro derecho, ejercer el derecho de réplica con todo respeto», aseveró el Presidente en la conferencia de esta mañana.

Asimismo, pidió a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, aclarar las cifras.

El subsecretario expuso cifras de las denuncias presentadas formalmente, no de los robos reportados.

«Hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado mil 51 denuncias por robo de trenes contra mil 471 denuncias del 2018», expuso al presentar cifras del total nacional.

También aseguró que, según información de la Fiscalía General de la República (FGR), en Sonora fueron presentadas 68 denuncias en dicho periodo.

En contraste, el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano de la ARTF expone que, hasta el tercer trimestre del año pasado, en esa entidad se reportaron 372 robos a trenes, 55% más que en el mismo periodo de 2018.

Mejía también presumió que en Sinaloa se han presentado 25 denuncias, con base en información de la FGR.

Pero la información de la Agencia expone 145 robos reportados en dicho estado en los primeros nueve meses del año, un alza anual de 64.7 por ciento.