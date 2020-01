Se capacitan docentes de Educación Física para fortalecer la inclusión

Compartir ! tweet





* De alumnos con Barreras para el Aprendizaje y la Participación

Hermosillo, Sonora, enero 8 de 2020.- Docentes de Educación Física de Hermosillo, participaron en una jornada de capacitación para identificar oportunamente los aspectos a considerar para fortalecer la inclusión de alumnos con Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP).

Lograr que cada centro escolar desarrolle procesos de enseñanza-aprendizaje que considere las distintas necesidades y contextos de los estudiantes para estimular en ellos su máximo potencial, es el principal objetivo de dicha actividad, expresó Margarita Lomelín Anaya.

La supervisora de Educación Física de la Zona Escolar No. 13, detalló que en la Primera Jornada “La inclusión de la Educación Física en atención de alumnos con Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP)” la meta principal es que los docentes cumplan con el objetivo de la Unesco de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás.

Lomelín Anaya subrayó la importancia de crear espacios de profesionalización docente con el apoyo de todos los actores del sistema educativo, para logar una mayor inclusión en las aulas.

Llamó a los participantes a sumarse al esfuerzo del Gobierno del Estado de garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos o marginados.

Durante la jornada, se abordaron temas como Generalidades de los alumnos que presentan BAP; La inclusión en la Educación Física y Estrategias de atención a alumnos con BAP, entre otros.