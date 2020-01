Marea Brava

Compartir ! tweet





ALGUNOS REGIDORES MAL INFORMAN AL PUEBLO CAJEMENSE…- No estoy a favor de nadie, pero, no me gusta que se le mienta a la ciudadanía…- Un ejemplo es, que regidores de la oposición, quieren hacer responsable públicamente a Mariscal Alvarado de tantas ejecuciones que se han dado en el municipio, y la verdad es otra, porque donde hay utilización de armas de grueso calibre, debe ser atendido el delito por la PGR, FGJE, SEDENA y MARINA…- Esa es la verdad…- La autoridad de la SSPM de este municipio de Cajeme, es, meramente preventiva

LO SACAN A FLOTE, POR MEDIO DE TRANSPARENCIA AL que no quiso dar declaraciones sobre el incremento de tantos homicidios dolosos que se han dado por todo Sonora…- RESULTA QUE el Coordinador de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, Jaime Valenzuela, gana la suculenta suma de más de 70 mil pesos mensuales, por no hacer nada…- MEJOR DICHO POR CALLAR LA VERDAD…- ¿Cómo es posible tener este tipo de funcionarios federales que dizque dicen son los encargados de velar por la seguridad de todos nosotros en estas tierras sonorenses?. Desconozco, como logró que le dieran este puesto

CUMPLE A CAJEMENSES, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, con la llegada de 10 unidades Radio Patrullas nuevas y equipadas, las cuales, en los próximos días entraran en operación por el Municipio de Cajeme. Así mismos, se espera la llegada de varias motocicletas totalmente equipadas, las cuales serán destinadas a ciertas colonias, donde se tienen focos rojos, por la alta incidencia en el consumo de las drogas de nuestros jóvenes…- Lo importante de esto, es que ya llegaron las patrullas nuevas, y se esperan varias motocicletas, que entraran en operaciones con instrucciones de la SSPM…- VIENE MAS EQUIPO NUEVO PARA LA POLICIA…………..-

¿Cómo es posible tener este tipo de funcionarios federales que dizque dicen son los encargados de velar por la seguridad de todos nosotros en estas tierras sonorenses?. Desconozco, como logró que le dieran este puesto…- ¿Cómo logró, o, que favor le hizo a la cuarta transformación para lograr esta pensión vitalicia?…- ¿Alguien debe aclarar el perfil de este bueno para nada?…- ¿Por qué no ponen gente preparada y especializada en la materia, para atender este tipo de asuntos tan importantes; como es la seguridad?….-

Quién lo puso?, …- Hay que averiguar el nombre del padrino del Coordinador de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora………….-

AHORA LE TOCO al que vende jugos por la calle Tabasco entre 6 de Abril y 200. Todos estamos sorprendidos por esta ejecución a mansalva y frente a varias personas, las cuales, todavía no salen de su sorpresa…- Se dice, que este era una persona muy buena y muy amable. Hay que aclarar, que nosotros solamente opinamos sin saber, pero, quien emitió el informo, lo turna al Agente del Ministerio Publico, para la FGJE, y ESTE ordene la investigación de fondo para dar con el paradero de él, o, los presuntos responsables…-

MIENTRAS PODEMOS DECIR, que las estadísticas de ejecuciones de este 2020, sigue elevándose de una manera alarmante………………-

LAS MANIFESTACIONES DE VECINOS DE LA CALLE Cuauhtémoc en Plano Oriente,. Ya sé calmaron, pues, Servicios Públicos e Imagen Urbana del Municipio de Cajeme, mando un reforzado equipo de maquinaria para iniciar con los trabajos de limpia y recarpeteo de esta importante rúa, por instrucciones del Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien se ha preocupado desde su llegada a Palacio Municipal, por cumplir con sus compromisos sociales ante la ciudadanía, pero, la falta de recursos y el contribuyente incumplido, han dificultado las reparaciones de algunas calles, que se encuentran en mal estado……- PERO, HAY VA……………-

Esa es la verdad…- La autoridad de la SSPM de este municipio de Cajeme, es, meramente preventiva, y así como lo digo, preventivamente, nosotros como padres de familia, debemos ayudar en las formas de gobernar este municipio, pegados al Alcalde, porque si no ponemos algo de nuestra parte, seguiremos teniendo delincuentes en nuestro querido Cajeme, porque mientras no eduquemos bien a nuestro hijos, el municipio, seguirá teniendo criminales y consumidores de drogas en cada rincón de Cajeme…- no hay que olvidar que los principios y valores, se dan casa, Y NO EN LA CALLE…………..- SEAMOS RESPONSABLES, PORQUE EL PROBLEMA, ES DE TODOS……………….- INVESTIGA LA FGJE EL ACCIDENTE ENTRE UN AUTOBÚS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EL TREN, EN VICAM SONORA…- Todo está muy raro, pero, todo tendrá su explicación, porque los peritos de la Fiscalía, ya se encuentran estudiando cada metro cuadrado del accidente entre ambas unidades…- Los usuarios del transporte de pasajeros eran trabajadores agrícolas..- Aquí, 7 personas perdieron la vida: 2 mujeres, 4 hombres y una persona menor de edad de 17 años…- Además, 36 personas resultaron lesionadas, 32 son atendidas en el Hospital General y 4 en el IMSS de esta la ciudad…- Es importante informar, que el operador del transporte Germán “N.” fue detenido y resultó negativo al examen toxicológico y de alcohol…- Entonces, ¿dónde está la falla de este penoso accidente?…- POR LO PRONTO, la FGJE investiga las causas que derivaron en este lamentable accidente, para el deslinde de responsabilidades…….-

