Politica Regional

Compartir ! tweet





Baja la mano el Presidente Municipal de Cajeme, Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado, a favor de Alfonso Durazo con rumbo a la grande del 2021

«Estamos en la línea de respaldar la candidatura del doctor Alfonso Durazo Montaño, que no se inquiete nadie”, subraya el Alcalde

Acepta CANACO un sólo sentido en la circulación de la avenida Quintana Roo, pero no la franja roja. “Un solo sentido sí, pero franja roja no”

Aun continúan en los distintos frentes políticos –y muy en especial en las filas morenistas– y cafés políticos de Ciudad Obregón, lo externado en días pasados por el Alcalde Sergio Pablo Mariscal: «Bajó la mano», en su aspiración a la candidatura por el Gobierno de Sonora.

«Estamos en la línea de respaldar la candidatura del doctor Alfonso Durazo Montaño, que no se inquiete nadie», comentó Mariscal este viernes al concluir el evento por la remodelación de la unidad deportiva del Sindicato del Seguro Social.

Eso no quiere decir que no haya otros liderazgos, añadió, «no se por qué se inquietan… y el que respira aspira». Y así es, Sergio Pablo mostró que tiene muchas tablas políticas y que le entiende perfectamente a este oficio de la vida publica, recuérdese que también fue regidor y ex director del Itesca.

Reiteró su llamado a quienes están interesados en dicha candidatura para que se ocupen en un proyecto por Sonora sin anteponer sus intereses particulares. «No es un tema de partidos sino de ponernos de acuerdo los diferentes liderazgos que hay en el sur de Sonora», dijo.

Aseguró que está ocupado en los temas de gobierno y sí tiene sentido hablar al mismo tiempo de proyectos por Cajeme y Sonora, ah, y tiene un año –o tal vez menos—para sacar adelante algunos serios problemas que enfrentan él y la ciudadanía en general:

–El arreglo de las calles y las fugas y drenajes colapsados y reforzar aun mas la seguridad publica–. .

Por cierto, en esto de los problemas citadinos, los consejeros de la Cámara Nacional de Comercio, expusieron este lunes una idea que según ellos dejaría a todo mundo contento con el proyecto de la nueva vialidad que pretende Transito Municipal para la transitada calle Quintana Roo.

–No la franja roja, pero aceptan un sólo sentido en la Q. Roo–.

Pero también hay un grupo importante de vecinos que aceptan convertir la calle en un solo sentido siempre y cuando no se pinte la franja roja que impide el estacionamiento.

Esta postura fue respaldada por los comerciantes afiliados a Canaco quienes consideran que la franja roja afectaría a sus negocios al grado de orillar al cierre de muchos.

Salvo este factor en contra, los dirigentes de Canaco han dado el sí al proyecto «siempre y cuando se dejen libras las áreas de estacionamiento». Así lo señaló Jesús Náres Félix, presidente de este organismo Un solo sentido sí, pero franja roja no.

Así lo han manifestado vecinos entrevistados en la calle Quintana Roo, donde hay un rechazo total al proyecto por considerar que un solo sentido alteraría sus actividades cotidianas y generaría más peligros a los transeúntes al elevarse la velocidad de los automóviles que transiten por allí.

El dirigente de este organismo participó en las mesas de trabajo con las autoridades municipales donde se planeó el reordenamiento urbano, indicando que a ellos no se les dijo que iban a anularse las áreas de estacionamiento.

La franja roja sería muy dañina para el comercio y negocios gastronómicos establecidos en esa avenida, que es lo suficientemente ancha para que permita el estacionamiento en amas orillas, izquierda y derecha.

Quedarían tres carriles de circulación para agilizar el tráfico vehicular, puntualizó el dirigente del comercio organizado de la ciudad.

Recordando uno hace algunos ayeres cuando el transito de la California, desde la Nainari hasta la salida norte se hizo de un solo sentido, creándole a nuestro extinto amigo Isidro Rosas bajas ventas en su Farmacia Morelos.

En mas del comercio, el crecimiento del comercio electrónico entre los cajemenses afectó el nivel de ventas del comercio local en la reciente temporada decembrina, dio a conocer Jesús Nares Félix.

La baja en las ventas fue entre un 5% a un 15% con respecto al año pasado, precisó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur Obregón).

Este fenómeno se debe en parte a las ofertas que hacen firmas internacionales a través de redes sociales, pero también obedece al incremento de personas de esta ciudad que venden diversos productos, desde comida a ropa, tenis, enseres y otros artículos, a través del Facebook, principalmente, dijo.

La inmensa mayoría de esos vendedores no están registrados fiscalmente ni ofrecen garantías de calidad a sus clientes, son parte del comercio informal.

Pero además se han detectado algunos fraudes cometidos por personas que se dedican al comercio en línea, siendo los más comunes lo que tienen que ver con la falta de garantía de los bienes vendidos.

Pero también han sido víctima quienes venden algo, como ocurrió con personas que ofrecieron en venta sus automóviles a través del Facebook.

En los casos denunciados, el comprador después de contactar con el vendedor le solicitó el automóvil «para dar una vuelta y probarlo», pero nunca regresó. Desapareció con el auto sin pagarlo.

Hizo un llamado a las personas que son víctimas de fraude a través de internet para que presenten denuncia ante las autoridades y evitar así que se sigan propagando estos delitos