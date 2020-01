Marea Brava

Compartir ! tweet





EL GOBIERNO DE Sergio Pablo Mariscal Alvarado, no vende grados a los Policías. Les da reconocimientos y los premia por evaluación del desempeño de sus funciones, pero, jamás, se presta al juego perverso del pasado, cuando los grados se vendían hasta por 30 mil pesos a algunos policías que ni se lo merecían…- HOY LAS COSAS CAMBIARON, les entregará además 10 patrullas equipadas y varias motocicletas que operaran por diferentes rumbos de la ciudad

El Coordinador de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora, Jaime Valenzuela, se niega a informar a detalles el trabajo que vienen realizando para el rescate de la seguridad que tanto demandan los sonorenses/ Se negó a dar información sobre tantos homicidios que se han dado por tierras sonorenses…- ¿Tendrá algo que ver?…- Si le dieron el puesto para trabajar en el tema de la inseguridad, ¿Por qué no quiere decir nada este funcionario Federal? … “Si tiene miedo”…- !!Que renuncie!!.

OTRA COSA MUY REAL, Sonora está en alerta… El enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos de América, que podría darse en los próximos días o meses, nos traerá consecuencias fatales para nuestro estado, ya que se dice que miles de ciudadanos mexicanos, están optando por abandonar la TIERRA DE LOS DOLARES, pues no quieren morir en un pleito que nada tienen que ver. ADEMAS, miles de gringos jubilados, ya están llegando a nuestra tierra, para evitar morir en la GUERRA DE IRAN Y EEUU…-Mi pregunta es…- ¿Dónde se podrá alojar a tanta gente en Sonora?…….. HAY QUE ESTAR PREPARADOS DE ESTA INVACION………-

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, no sirve para nada…- Tiene varios asuntos Agrarios y ninguno resuelve a favor de uno, o, de otro. Lo que si es cierto, es que los funcionarios de los Tribunales Agrarios, están corrompidos a mas no poder a favor de los ROBATIERRAS, bajo el amparo de las propias autoridades de la Federación y del Estado…- Son bastantes las demandas de juicios agrarios por despojo, y ninguno se resuelve…- QUE COCHINERO DE AUTORIDADES TENEMOS EN NUESTRO PAIS………….-

VIVIMOS SIN CONTROL, y es solo el inicio, porque cuando entendamos lo que está pasando todos los habitantes de este país, será demasiado tarde para todos. Tenemos que afrontar que además se está incrementando lo que está pasando. En los siguientes años los habitantes de este país, viviremos procesos de transformación tan fuertes que en el miedo de no entenderlos, los identificaremos como destructivos. Serán situaciones de sufrimiento, perdida y de dolor. ¿Por qué no podemos prever todo este cochinero que estamos viviendo todos los mexicanos?…- ¿HASTA CUANDO, se aplicará la ley, contra quienes la violentan?…-

POR OTRA PARTE, hubo la tradicional ROSCA DE REYES POR VARIAS PARTES y a ninguna me invitaron, como es el caso, del dizque mi amigo TAVO FLORES, quien compartió una exquisita rosca de reyes en la taquería DON CHUY y no fui aclamado para degustar esta tradición…- Luego, luego, se ve quienes son los amigos de uno…- PERO EN FIN, AL CABO QUE NI QUERIA…………- PROVECHO……………-

POR OTRA PARTE, hubo la tradicional ROSCA DE REYES POR VARIAS PARTES y a ninguna me invitaron, como es el caso, del dizque mi amigo TAVO FLORES, quien compartió una exquisita rosca de reyes en la taquería DON CHUY y no fui aclamado para degustar esta tradición…- Luego, luego, se ve quienes son los amigos de uno…- PERO EN FIN, AL CABO QUE NI QUERIA…………- PROVECHO……………-

QUE BIEN, ya llegó la Guardia Nacional a Cajeme. Desde mañana, iniciarán operativos de inteligencia por todo el Valle del Yaqui…- Llegaron seis grupos muy numerosos y fuertemente armados para resguardar la seguridad de la ciudadanía del Valle del Yaqui, y de los propios agricultores que demandan más seguridad para seguir ejerciendo esta noble labor, que es la siembra de granos y legumbres…- En estos recorridos de la Guardia Nacional, el primer sub inspector de la (GN), Immer García de la Cruz, hizo un llamado a la población para que confíen en el trabajo que vienen a realizar, así, como también les hace un llamado para que se acerquen a solicitar información e intercambiar ideas de programas de trabajo que sirva para contrarrestar el alto índice de inseguridad que se vive a nivel Nacional, Estados y Municipios del territorio mexicano……….- TODO SE HARA EN COORDINACION CON LA SSPM……..- Esperemos resultados……………-

90 EMPLEADOS DE CONFIANZA, fueron despedidos de sus funciones administrativas de Palacio Municipal en éste 2020…- Se adelgaza la nómina, para que alcancen los recursos que se necesitan para mejorar la prestación de servicios públicos que demanda la gente de Cajeme. Hasta varias Direcciones desaparecieron del organigrama laboral de la actual administración municipal, con miras hacer un mejor trabajo…- LOS CAMBIOS Y LIMPIAS SON BUENOS………………-

“QUIENES TRABAJAMOS EN LA FISCALÍA, DEBEMOS TENER MUY CLARO QUE LO QUE HAGAMOS HOY EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA VA A REPERCUTIR EN LA SEGURIDAD DE NUESTRAS PROPIAS FAMILIAS, HIJOS E HIJAS Y EN LA CIUDADANÍA”: CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA…- Muy fuerte y preocupante para todos los que trabajan en la FGJE para mantener la seguridad de los sonorenses. Mis respeto para todos y muy en especial para Indira Contreras, pues es muy cierto, que en los tiempos actuales, uno, expone hasta su propia familia para lograr este peligroso reto 2020.

