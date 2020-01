ARRANCA ESTE MES CRÉDITOS A USUARIOS DOMÉSTICOS CON ADEUDOS

Compartir ! tweet





A partir de este mes iniciarán de forma automática los créditos por hasta diez años a los usuarios domésticos morosos de forma gradual y sectorizada para ayudarlos a ponerse al corriente y que paguen lo justo en su recibo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento como parte del programa 2030, informó el Director General del OOMAPAS de Cajeme, Roberto Gamboa García.

Durante una reunión que sostuvo con personal del área de cobranza, el Director General de la paramunicipal explicó que la idea de este financiamiento es que los usuarios se pongan al corriente con pagos que no laceren su economía, ya que se distribuirá el adeudo a plazos de uno a diez años que se sumarán al consumo mensual de agua potable.

“Va a ser de manera automática a partir de este mes a todos los usuarios morosos, vamos a incorporarlos para que puedan ponerse al corriente y estén pagando de forma puntual, si alguno de ellos se atrasa se le va a visitar para invitarlo a que se acerque y evitar cortes a partir del primer mes”, detalló.

Además de las visitas del personal de cobranza especializada, también se realizará el OOMAPAS en tu colonia, en donde se responderán todas las dudas que puedan tener los usuarios y se acudirá a las plantas de trabajo, como fábricas y maquiladoras, en donde haya personas que no puedan acudir a realizar sus pagos por problemas de horarios.

En los casos que sea necesario, se enviará a personal de trabajo social para que realice un estudio socioeconómico y se le brinden tarifas sociales para quienes no puedan pagar.

Con esto, se acaban los programas de bonificaciones y sólo habrá descuentos del diez por ciento a usuarios cumplidos y del 30 por ciento para quienes paguen la anualidad de su servicio en base al historial de consumo.

Gamboa García dijo a los trabajadores de cobranza que el programa 2030 incluye, entre otros puntos, la aplicación de nuevas tecnologías para que puedan realizar sus labores de manera más efectiva y sectorizada en el campo.

Estos esfuerzos se hacen para recuperar ingresos en la zona urbana y suburbana con el fin de fortalecer los trabajos a beneficio de la población del municipio.