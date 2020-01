Politica Regional

Compartir ! tweet





Incrementos al IEPES, duro golpe al bolsillo de los mexicanos en general; le pega a fifis, chairos, a todo mundo, gracias a Morena!

Los diputados federales Lamarque y Carbajal, tienen la obligación política y moral de explicarlo hasta a los de sus bases electorales!

Si al menos lo recaudado fuera para infraestructura, proyectos productivos para generar desarrollo y empleos estaría bien; dinero a la coladera!

El aumento del 20 por ciento al salario mínimo en IEPS, gasolinazo disfrazado de AMLO y promesa incumplida, más el incremento a impuestos, creación de nuevos y todavía castigar al ahorrador aumentando la tasa de ISR de retención, tendrá impacto en la economía.

Y ya lo estamos viendo, ya hay anuncios de grandes empresas y conglomerados dando a conocer aumentos, incluso la tortilla, alimento básico, que pulverizan aumentos salariales.

¿Cuándo se ha visto que salarios le ganen a los precios?, nunca menos en un país como este, ¿por qué mintió AMLO? ¿Por qué incumple promesas de campaña?

Porque como vulgarmente se dice “no es lo mismo ser borracho que cantinero” no le entiende a la economía, para él todo lo que no sea como él dice o piensa es un fifí, neoliberal, conservador y él va por la transformación, por un cambio de régimen, que no es otro más que la rectoría del Estado en todo y distribuir el ingreso… regalando dinero.

¿Por qué en impuestos todo para arriba? ¿Por qué incumplió AMLO? Primeramente, pésimas decisiones económicas, la peor de todas, cancelación del Aeropuerto en Texcoco se pagaron todos los contratos de una obra que no se hizo ¡increíble! ¡Inaudito!

Miles y miles de millones y buena parte salió de Fondos de Contingencia y Reservas, hace unas semanas estuvo en Hermosillo, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y en corto le señaló a algunos empresarios, esto y otras cosas, así que saquen por conclusión el porqué de su salida del gabinete.

Segundo; los programas clientelares de AMLO, para tener controlada a su base electoral, se necesitan también miles de millones y ahí quedaron plasmados en el PEF 2020 más de ¡medio billón de pesos!, más de 500 mil millones de pesos y de algún lado tienen que salir, del sector privado, de quienes producen, de los que pagan impuestos y AMLO los castiga.

Entre otros castigados, como al sector agropecuario, y que la infraestructura nacional, estatal y municipal se caiga, lo importante, dar dinero a la gente, fomentar ‘huevones’ perdón por la palabra, para que dependan del subsidio de Gobierno.

IMPUESTOS

Aparte de incremento a impuestos a bebidas gaseosas, licor, cigarros, etc… vienen cambios para que tomen nota; en arrendamientos, obligación del arrendador de dar factura, en ventas por catálogo, las empresas mayoristas deberán retener el ISR del vendedor particular.

Una decisión muy delicada que no va incentivar el ahorro; la tasa de retención de ISR para quienes tienen su dinero a plazos en el banco del 1.04 se eleva a 1.45, no sobre intereses, sino sobre el capital.

¿Qué va a pasar con esto?, que capitales medianos y grandes, buscarán instrumentos financieros, o invertirán en bienes raíces, como también buscarán otros países y pues el pequeño ahorrar pues apechugar, aguantar la retención.

Las plataformas digitales, también el SAT las meterá al redil; transporte como Uber, Cabi, Carpol, Pickmeup, estas dos últimas con origen aquí en Obregón, pues abusados, las retenciones irán del 2 al 8 por ciento, obvio todo esto repercutirá en los precios, el pueblo pagará.

Para quienes ofrecen hospedaje a través de la plataforma AIRBNB, también SAT va por ellos, del 2 al 10 por ciento retenciones ISR, obviamente hoteleros encantados, les está pegando muy duro.

Para enajenación de bienes y prestación de servicios, del 3 al 17% será la retención de ISR; para empresas que ofrezcan descargas de contenidos multimedia, almacenamiento de datos, intermediación entre terceros y publicidad tendrán que pagar IVA 16% vía electrónica.

Estrategias fiscales

Para quienes utilicen estrategias fiscales, ahí les va, los asesores legales obligados a presentar estrategias al SAT, o serán multados hasta por 1 millón de presos, con esto el SAT pretende frenar planeaciones fiscales agresivas y aumentar la recaudación, el Fisco tendrá 8 meses para determinar si su estrategia es válida o no.

Deudas empresariales se limitará a empresas deducir de intereses derivados de deudas, con dedicatoria a grandes compañías, podrán deducir hasta el 30 por ciento; solo 20 millones serán deducibles totalmente, de ahí para arriba el porcentaje precitado.

Quiebras, cuando ‘truene’ una empresa, los administradores, socios y accionistas serán responsables solidarios, nada de que tierrita volada.

Y mejor ya ni le sigo, solo para terminar, que con el aumento a gasolinas y diésel, afectará a la cadena productiva, vienen por escalada los aumentos de precios a bienes y servicios y otro duro golpe al sector agropecuario, así que en economía…

¿Feliz Año?