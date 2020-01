Politica Regional

Compartir ! tweet





La senadora Lily Téllez confirma en Hermosillo que no buscará la candidatura de MORENA a la gubernatura de Sonora en el 2021

Ricardo Bours crece en aceptación rumbo al 2021 de ir por M.C., su gran relación con el Senador Pedro Haces, líder de la CATEM

Ernestina, Siri y el Pollo, no solo han defraudado a sus votantes, sino que AMLO ya se dio cuenta la clase de oportunistas que son!

De los asuntos políticos de fin de año en Sonora, destaca el que la senadora sonorense Lilly Téllez, quien llegó a su escaño de la mano de Morena, por fin acalló las distintas versiones que circulaban sobre sus “ambiciosas” aspiraciones políticas, no descartándose que apoye a su amigo Alfonso Durazo si es que este es el candidato.

También destaca el alto posicionamiento de Ricardo Bours Castelo, como posible candidato de M.C. a la gubernatura estatal tras recorrer dos vecez Sonora como figura independiente, conviviendo en un desayuno en su casa, Aracely Martínez Ortega y un servidor días antes del nuevo año, y un día antes en una carnita asada.

Ricardo nos hizo llegar a nuestro jefe y amigo, Catarino Villegas Alvarado, un afectuoso saludo de fin de año, siendo ambos buenos amigos del senador Pedro Haces, dirigente nacional de la naciente central obrera CATEM, además de amigo personal del presidente López Obrador, siendo Pedro de los que no necesitan audiencia para verlo, lo cual es absolutamente cierto.

Regresando con la senadora y experiodista de TV Azteca, Lilly afirmó que no quiere ser gobernadora porque, admite, no está lista para un puesto que requiere de tanta preparación, gran responsabilidad y que aunque muchos políticos se han lanzado luego de ocupar un lugar en el Senado de la República, esa representación nada tiene que ver con la administración de recursos y la preservación de la seguridad de los gobernados.

El hecho, nos comentan, despertó dudas entre sus opositores, quienes afirman que la sonorense prefirió bajarse de la contienda electoral, luego de que sus compañeros de bancada intentaran expulsarla por, principalmente, estar en desacuerdo con la interrupción legal del embarazo e ir en contra de los valores guinda, así que muy bien por esta valiente política sonorense.

En mas de los morenistas –¿austeridad?–, la piedrita en el zapato de la 4T es la falsa austeridad republicana, como es el caso de Chihuahua, donde no permea eso de la austeridad en sus filas, como también en los falsos y mentirosos diputados locales, como el Pollo Castelo, Ernestina Castro y el Siri Salido, quienes ni siquiera fueron a una sola humilde colonia en diciembre para convivir con la gente.

Y no solo han defraudado a sus votantes, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de líder moral de MORENA, ya se dio cuenta la clase oportunistas que son y, en ese sentido, ya nada tienen que hacer rumbo al 2021, pero, al igual que Javier Lamarque y Marco Antonio Carbajal –diputados federales–, si tienen la suerte de volver a ser candidatos, pues van a morder el polvo muy feo.

Con respecto a lo de Chihuahua, se encuentra la reciente adquisición de un inmueble por 13 millones de pesos, mismo que será utilizado para albergar el Comité Ejecutivo Estatal del partido, y aquí en Sonora está la suntuosa y costosa posada que tuvo la directiva sonorense morenista en Hermosillo.

En ese sentido, detallan, la secretaria de Finanzas de Morena-Chihuahua, Martha Laguette, afirma que el edificio es digno y no ostentoso para su trabajo, el conflicto es que, quienes conocen del mercado inmobiliario aseguran que dicho edificio no vale más de 7 millones de pesos.

Así que, por lo que pronto, muchos se preguntaron si la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien autorizó la compra, está bien enterada del tema, pero bueno, si la Yeidckol viaja en primera clase en sus vuelos al interior del país como toda una reina, pues como que no tiene calidad moral para llamarle la atención a otros derrochadores de su partido.